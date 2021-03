La policía busca intensamente a un maniático sexual en Las Heras

Facebook Twitter

Las Heras

En la madrugada de ayer se produjo una aberrante situación dentro de una vivienda ubicada en el barrio De los Solares del Sur, en la ciudad de Las Heras.

Una mujer fue atacada por un maniático sexual. Las actuaciones estuvieron a cargo del personal de la División Comisaría Segunda de la mencionada ciudad santacruceña.

El tormentoso hecho ocurrió minutos antes de las 02:00 de la madrugada.

Al ser advertidos de la Comisaría Segunda, una comisión policial concurrió al domicilio para dialogar allí con una joven (28), quien habría relatado que minutos antes un sujeto desconocido a través de un engaño logró ingresar a su casa llevándola por la fuerza hacia el interior. Seguidamente le exigió que le entregara el celular y dinero para lo cual se habría abalanzado sobre ella, arrogándola al piso.

La mujer presa de un estado apremiante le entregó dinero del cual no trascendió el monto.

Sin embargo, la situación no concluyó ahí, sino por el contrario, siguió de una manera más escalofriante, el malviviente le exigió recorrer los diferentes ambientes de la vivienda, y en el sector del dormitorio se produjo un forcejeo logrando el depravado manosearla en sus partes íntimas.

El horrendo momento continúo con el desarrollo de sus bajos instintos sin lograr someter a la mujer. Fue entonces que el maniático sexual en un momento determinado abandonó la casa. Inmediatamente la víctima se comunicó con la policía.

Posteriormente, los uniformados trasladaron a la mujer hacia el Hospital Distrital de Las Heras «Dr. Benigno Fernández», donde recibió la atención de los facultativos. Concluida esta diligencia, fue llevada hacia la dependencia policial donde realizó la denuncia correspondiente.

Por otra parte, vale indicar que se realizó un amplio rastrillaje por las inmediaciones como así también en distintos barrios adyacentes, no logrando obtener resultados positivos.

Sobre el particular se dio intervención a personal del área de investigaciones. Se espera que a través de relevamientos de cámaras se logre obtener una pista que determine quién fue el autor del aterrador hecho y detenerlo. (Fuente: Santa Cruz en el Mundo)