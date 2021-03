Emprendedora de Caleta Olivia representará a Santa Cruz en certamen nacional que busca a la mujer empresaria Argentina

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Se trata de un certamen que convoca cada año CAME y que en Santa Cruz es promovida por la Federación Económica de Santa Cruz.

En este sentido la federación envió comunicaciones oficiales a cada entidad de localidades de la Provincia que representan al sector comercial y productivo, para convocar a las mujeres a participar de esta iniciativa que pretende valorizar el rol de la mujer en la actividad económica, pudiendo participar mujeres de cualquier actividad sin necesidad de pertenecer a alguna asociación que represente al sector.

La ganadora en nuestra Provincia para la distinción de Mujer empresaria en Santa Cruz fue la emprendedora Caletense Natalia López, quién lleva adelante su actividad con «AMOR PROPIO» y «ALMACEN DE CHOCOLATES», Natalia está representando a la Provincia ante MECAME (mujeres empresarias) y pronto se conocerá cuál será el resultado de este concurso que abarca todo el país.

Este año particularmente el certamen puso el acento como las mujeres empresarias transitaron su actividad en la Pandemia, de qué pudieron sostener una actividad frente a las enormes restricciones que nos impuso la presencia de COVID-19.

En este sentido la ganadora de la distinción en Santa Cruz, no pudo llevar adelante su actividad tradicional que es la confección de vestidos de fiesta, ya que no se pudo realizar ningún evento hasta incluso en la actualidad. No obstante, con creatividad, ingenio y en la búsqueda de una actividad que sea compatible con la pandemia, Natalia pudo abrir una chocolatería y desde allí generar una actividad económica para seguir adelante frente a la realidad que le tocaba vivir.

Este evento se suele realizar cada año en el Senado de la Nación, pero ante las restricciones será este martes próximo y de manera virtual, donde se conocerá la o las ganadoras de esta importante iniciativa que pone en valor el rol de la mujer empresaria en la actividad económica.