Soloaga: «No hay lugar en toda la provincia en el que se haya hecho tamaña inversión en salud».

Cañadón Seco

Al celebrarse hoy el día Nacional del Gas, la Comisión de Fomento de Cañadón Seco realizó este viernes un acto para poner en funcionamiento en el Centro de Salud de ese histórico barrio de la localidad y donde se descubrió una placa recordatoria con el nombre de la doctora «Marta Aquino».

La ceremonia fue presidida por el presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Soloaga, quien en el discurso central del acto consideró que este 5 de marzo es un día de «advenimiento y crecimiento de una empresa como Gas del Estado que llevó gas hasta el último rincón del país. Luego en una fatídica sesión en el Congreso de la Nación, con un diputado trucho se privatizó la empresa. Y de la mano de la aplicación de una política neoliberal de alguien que desde hace pocos días nos dejó y dejó a la Argentina sometida, arrodillada, saqueada, por los mismos que saquearon antes y después de él», señaló al referirse al ex presidente Carlos Saúl Menem.

Soloaga aseveró además que el Centro de Salud del barrio Gas del Estado «mientras durante cuatro años se producía un nuevo saqueo en la argentina, nosotros acá estábamos poniendo nuestro esfuerzo y dedicación para poner en marcha este lugar para cuidar y proteger a nuestra gente».

En este sentido señaló que su puesta en marcha «costó mucho trabajo» y también se preguntó por qué el Ministerio de Salud no lo habilitaba en plena pandemia mundial.

«No sé cuáles eran los inconvenientes y no me explico por qué razón sucedía esto», aseveró.

Resaltó que en plena pandemia, Cañadón Seco ha sido el único lugar en todo este territorio, en el cual se realiza una gran inversión económica en una estructura de salud al servicio de la comunidad»