Tomaron el Ministerio de Salud: peligra la vacunación

Facebook Twitter

Río Gallegos

Hay alarma en la cartera sanitaria provincial según se expuso a TiempoSur porque si la cartera no regresa hoy a sus habituales tareas, se corre el peligro que no pueda continuar el proceso de distribución de las vacunas al interior provincial.

Desde hace varias jornadas un grupo de enfermeros contratados para reforzar el sistema sanitario ante la pandemia por el Coronavirus viene reclamando el pago de horas extras y el pase a planta.

Ayer, en el marco de protesta fueron tomadas las instalaciones del Ministerio de Salud. De no permitirse hoy el ingreso del personal de dicha cartera a realizar sus tareas en normalidad, peligraría la continuidad del proceso vacunación a docentes, policía, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, no se podría realizar la distribución de las dosis al interior provincial.

Además, y ante el posible peligro de pérdida de la cadena de frío de las vacunas, según pudo conocer TiempoSur, desde el Gobierno se estaría dando intervención a la Fiscalía de Estado, para realizar la correspondiente denuncia federal.

TiempoSur se contactó con el Dr. Germán Aballay, secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, quien brindó detalles de los hechos ocurridos.

«Hoy (por ayer) el Ministerio de Salud está tomado por un grupo de personas que, la verdad, no representan el movimiento obrero, ya que la mayoría de ellos no son agremiados y que representan intereses personales», precisó al recordar que «viene sucediéndose una serie de hechos: Ayer intentaron interrumpir, sabotear el proceso de vacunación extraordinario, en este caso policía que se estaba vacunando en el Centro Cultural; intentaron interrumpirlo, cuando no pudieron hacerlo se dirigieron al hospital donde ocasionaron destrozos en el departamento de enfermería, además de la violencia física y de género que realizó contra la Dra. Beveraggi, quien es una funcionaria pública; luego cortaron la Ruta Nacional N° 3, lo que constituye un delito federal, agredieron a un funcionario también del Ministerio que intentaba retirarse con un vehículo y además irrumpieron en el edificio y hoy se encuentran dentro del mismo».

Proceso

Por esta razón el funcionario de Salud remarcó «lo importante es que todos sepamos que llevamos adelante un proceso de vacunación que exige una logística muy fina y para eso un enorme esfuerzo del conjunto de trabajadores del Ministerio. Es muy difícil poder avanzar con la claridad que se necesita para poder garantizar la cadena de frío, garantizar la distribución equitativa, para poder garantizar que el proceso de vacunación sea hecho con absoluta claridad, transparencia y lógicamente, responsabilidad». Continuó indicando: «Este tipo de acciones no tienen nada que ver con el enorme trabajo que vienen haciendo el conjunto de trabajadores de la salud que ha hecho posible que podamos pasar el pico de la pandemia, que hayan sido atendidos aquellos casos graves y que hoy, han garantizado la vacunación de más de 9 mil personas, entre ellos, la mayoría de los trabajadores de la salud y prácticamente todos los adultos mayores de 80 y 90 año, y adultos mayores de 60 años que están institucionalizados, entre ellos, adultos mayores con discapacidad».

En este sentido, Aballay recalcó «no poder continuar con este proceso de vacunación en forma ordenada, tranquila y responsable como tiene que ser lógicamente constituye una amenaza en ese sentido». Y agregó «lo importante es que sepamos que todo este tipo de delito han sido denunciados como corresponde, judicializado, porque entendemos que también esa es una responsabilidad nuestra y es una responsabilidad muy grande».

Respecto del reclamo de este grupo de enfermeros, Aballay sostuvo: «Todos los conflictos deben resolverse en el marco de una paritaria, no en lo que está sucediendo» y aclaró «No obstante, siempre han tenido las puertas abiertas para la discusión de los temas, pero dentro de un marco de normalidad de discusión, no con estos hechos de violencia que nada tiene que ver con la discusión salarial que se da entre el movimiento obrero y la patronal, como tiene que ser».

Por esta razón fue categórico al afirmar «repudiamos enérgicamente todos estos actos de violencia que tienen que ver con un reclamo sobre todo de un acuerdo que se realizó en el año 2015 donde aquellos que tenían una carga horaria de 176 horas pasaron a cumplir 144 y los que tenían 140 horas pasaron a cumplir 120. Pero ese acuerdo fue realizado dentro un marco histórico determinado y por un lapso de 6 meses».

«Estas personas pretenden continuar con algo que no está escrito y que la ley dice claramente que no corresponde. Pensamos que intentar torcer lo que la ley escrita dice es también constituye un hecho reprochable y denunciable que nosotros no estamos dispuestos a ceder porque también tenemos una responsabilidad en eso.

Nosotros vamos a seguir trabajando y haciendo nuestro máximo esfuerzo pero que este tipo de situaciones generan no solamente una amenaza en la integridad física de los trabajadores sino en todo lo que tenemos proyectado para la continuidad de una campaña de vacunación que pretendemos que sea hecha con absoluta responsabilidad», concluyó el Dr. Aballay.

«Poner en peligro la posibilidad de llevar vida al interior es gravísimo»

Por su parte, la Dra. Laura Beveraggi, subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, también habló con TiempoSur, para precisar cómo es el proceso de logística de la vacunación y la implicancia que conlleva la toma de las instalaciones de la cartera sanitaria.

Consultada por qué se puede considerar que está en peligro la continuidad de la vacunación y distribución de las dosis, Beveraggi señaló: «El proceso de la vacunación estaría en peligro porque al interrumpir la logística de distribución provincial, la vacuna no sale así nomás a la ruta; tiene todo un proceso de recepción de resguardo y de distribución que hay que respetarlo para garantizar la calidad de la vacuna y la cadena de frío. Y el hecho de haber abordado o intentar abordar el hospital en las áreas de depósito de la vacuna y poder interrumpir la cadena de frío propiamente dicha, hace que se pueda perder las dosis o que lleguen retrasadas a toda la provincia».

En este marco, consideró «la verdad es que me parece que innecesario todo esto y poner en peligro la posibilidad de llevar vida al interior es gravísimo».

Otro tema a aclarar es que «desde el Ministerio, se hace toda la distribución de insumos, de elementos de protección habitual, de las vacunas habituales de calendario, de la leche, de todos los elementos que se distribuyen desde acá y no permitir el trabajo tranquilo en el Ministerio, es irrumpir en esa maquinaria y retrasar todo el proceso asistencial».

«El Ministerio trabaja desde las 7:30 hasta las 20:00. Y nosotros tampoco tenemos sábados ni domingos; para que una vacuna llegue a una localidad hay que pasar por distintas tramas administrativas que son el seguro que esa vacuna llegue en tiempo. Hoy estamos demorados, tendríamos que haber salido hoy (por ayer) en la tarde y no se pudo lograr» por lo que indicó «Estamos tratando de rearmar la logística, pero necesitamos trabajar y tener seguro que vamos a salir cuidando el insumo».

Beveraggi recordó los hechos que se dieron en el marco de esta protesta al precisar «la intención de abordar los centros de vacunación sin respetar a los vacunadores, sin respetar a todo el equipo que estaba adentro: asistentes, triagistas, registradores, médicos, las mismas personas a vacunar, los familiares; el intento de abordar el Centro Cultural con pacientes adultos mayores y toda la convocatoria a policía fue también muy doloroso porque estaba en peligro el proceso vacunatorio y nos sentimos en peligro en que no podíamos garantizar de continuar el mismo».

Reclamo de horas

Consultada sobre el reclamo por la carga horaria, la Subsecretaria de Acceso y Equidad de la Salud explicó: «Hace 6 años atrás, se propuso una reducción de la carga horaria para las distintas leyes que tenía el compromiso de ser revisado a los 6 meses y realmente, se evidenció en pandemia que esta construcción no se había revisado y que correspondía volver a organizar los servicios y las contrataciones. Cuando se contrata a una persona, se tiene el compromiso de cumplirlo por lo que dice el Decreto personal que uno firma en el momento de la contratación».

COVID y revisión de la carga horaria

Continuando con la explicación, Beveraggi dijo «con los momentos que nos hizo revivir la pandemia, al revisar la carga horaria disponible de muchos profesionales y de muchos agentes de salud, nos encontramos que la carga horaria que uno cree que se debe cumplir, no era cumplida efectivamente en servicio y había distintas formas de interpretar el cumplimiento de esa carga. En la Resolución 1836 donde se decide el aumento de guardias, del valor de las guardias, deja claro que debía pagar las horas guardias extraordinarias, por lo cual al revisar las guardias de los profesionales y de los agentes de salud, era fácil reconocer las horas de más que estaban después de su carga horaria y hacer la asignación correspondiente. Pero no fue así, había diferentes modelos de interpretar el Convenio Colectivo de Trabajo, de distribuir la carga horaria, de interpretar que es habitual para el personal de salud y que es no habitual. Lo habitual es trabajar todos los días de la semana, tener horario para sostener todos los servicios y eso hace que no podíamos encontrar un cronograma único o una forma única y tuvimos distintas mesas de trabajo; desde hace bastantes meses que venimos trabajando para reconocer cuál es la mejor forma de trabajar dentro del marco legal.

Finalmente solicitamos un dictamen a los expertos, al director de asuntos legales del ministerio para que nos diera el respaldo de toda la norma y que nos dijera cómo se debía organizar un servicio con su cronograma, con su carga horaria, con las distintas modalidades que pudiera tener este servicio y de ahí se desprende lo otro que es más fácil que es pagar lo extraordinario».

Y agregó «El Dictamen fue claro y nos lleva al Convenio Colectivo de Trabajo y a los Decretos de contratación, eso se puso a consideración cuando nos pidieron una respuesta sobre qué iba a pasar con las guardias COVID, contestamos que hubo una prórroga para enero y febrero, a pesar de que ya las condiciones ya no estaban dadas, reconociendo que el personal seguía trabajando sobre pacientes COVID, que como habíamos visto un recrudecimiento, un aumento de contagios pos fiestas y pos regreso vacacional; que si bien los casos son menos, existe la posibilidad de contagios y teníamos que otorgar las licencias por profilaxis; teníamos personal en recuperación por COVID, personal que todavía era positivo, contacto estrecho o que quería gozar de sus vacaciones. Entonces el personal que quedaba asistiendo se le reconoció el esfuerzo y se prorroga la Resolución 1836 explicando todos estos motivos para continuar abonando la guardia triple», concluyó la Dra. Laura Beveraggi.