Fernando Españon: «Es una maniobra burda que buscó instalar una mentira»

Facebook Twitter

28 de Noviembre

El intendente de esta ciudad desmintió las facturas que le adjudicaron a la carnicería «El Turco». «Solamente una persona que no está dentro de sus cabales se animaría a decir semejante disparate sin chequear antes la información», aseguró.

El intendente de 28 de Noviembre salió al cruce de versiones sobre la supuesta compra de casi 69 millones de pesos a la Carnicería de 28 de Noviembre «El Turco».

En una entrevista con Patagonia Nexo, el intendente Fernando Españon, desmintió al concejal Lucas Cerezo con una contundente declaración «solamente una persona que no está dentro de sus cabales se animaría a decir semejante disparate sin chequear antes la información»

El funcionario detalló que «por allá por marzo el Tribunal (de Cuentas) hace una auditoria y comenta cuando carga los pagos que se realizaron, en una nota donde figura que es un error de referencia», explicó y agregó que «el municipio no maneja esa cantidad de plata»

«Lo que entiendo es que se aprovecha la coyuntura política de aquellos que no están de acuerdo con la gestión, y es el caso de este concejal que no voy a nombrar», señaló en clara referencia al edil Lucas Cerezo.

En este sentido dijo que «la verdad que no sé como catalogarlo porque solamente una persona que no está dentro de sus cabales se animaría a decir semejante disparate sin chequear antes la información»

«La nota es bien clara, indica que es un error de tipeo involuntario», remarcó (Tribunal de Cuentas Gobierno de Santa Cruz)

En esa línea, Españon, afirmó que «en nuestra gestión no se ha comprado en ese comercio. Me pongo en el lugar del comerciante quien obviamente se ha sentido invadido y no se si no va a iniciar acciones legales, porque decir un disparate como ese mancha el buen nombre de una persona que está trabajando en su comercio de una manera correcta y que se vio envuelto en esta situación»

Españon, a su vez, manifestó que «molesta tener que tener que aclarar siempre este tipo de estupideces. Son macabros a la hora de informar y confundir a la población porque cualquier vecino de otra localidad que lee en un medio grafico esa información y aparece esa cantidad de plata, se sorprende porque hay gente que no sabe lo que pasa en nuestra comunidad y entonces se queda con esa noticia «

El intendente de 28 de Noviembre, a su vez, dijo haber pedido al Tribunal de cuentas que aclare la situación que se ha generado: «Nosotros cuando el Tribunal ha venido, se le ha pedido que les explique a todos los compañeros municipales. Porque el intendente soy yo, pero hay un montón de gente que queda involucrada en este tipo de mentiras, desde la parte contable en adelante»

«Decir semejante disparate, amerita que el Tribunal de cuentas aclare la situación», sostuvo

«Ese grado de maldad no lo entiendo. No tienen límite. Yo lo relaciono con una cuestión política, pero molesta este tipo de cosas»

«Si el municipio hubiese tenido esa cantidad de plata hubiera resuelto una gran cantidad de cosas. Es una locura decir eso»

«Es una locura pensar que el municipio tiene 69.000.000 de pesos para gastarla en carne. Es una pelotudez más grande que una casa»

En ese contexto, adelantó que el Tribunal deberá aclarar esta situación y que el municipio iniciara acciones legales: «Vamos a meter todo lo que tengamos que meter en la parte legal. Ya está. Ya basta de esto, vamos a ir hasta las últimas consecuencias», afirmó

El intendente finalmente detalló que fue «una maniobra burda» que buscó instalar una mentira y confundir a los vecinos.