Contundente paro y movilización de ATE en toda Santa Cruz

Río Gallegos

En cada rincón de la provincia de Santa Cruz trabajadores marcharon y gritaron por aumento salarial, el respeto de los protocolos para la vuelta a clases y urgente elección de vocales en las Cajas Previsional y de Servicios Sociales.

La Secretaria General Olga Reinoso y el Adjunto Carlos Garzón advirtieron sobre la baja en el poder de compra y que es urgente una recomposición para la Administración central.

arios meses de confinamiento y de parálisis de la actividad no fueron la excusa para salir a la calle por parte de todos los compañeros de esta organización, en el marco del paro provincial decretado tras la burlesca actitud del gobierno de la provincia para no realizar ofertas en la primera paritaria del año.

El acto central en Río Gallegos desembocó en el Consejo Provincial de Educación en donde los compañeros volvieron a exigir el respeto a los protocolos, a la vida, volviendo a mostrar los protocolos que esta organización discutió de igual a igual con el Gobierno en el Ministerio de Trabajo a través de la CYMAT.

El acto concluyó en el Ministerio de Economía para exigir un aumento acorde al costo de vida en la provincia, en donde la Secretaria General Olga Reinoso manifestó «estamos acá enmarcados en un paro provincial, pidiendo salario, porque no nos resignamos a sobrevivir, y hasta que no haya un porcentaje digno acorde a la necesidad de los trabajadores del estado, no vamos a dejar de estar en las calles».

Asimismo aclaró que «estamos exigiendo elecciones de vocales tanto en la caja de Previsión Social como en nuestra obra social, la Caja de Servicios Sociales, que terminen de prorrogar mandatos, la democracia no funciona de esa forma, no nos vamos a bancar que no haya elecciones» en el marco de manifestaciones especulativas vertidas desde algunos medios respecto a las vacantes en la Caja de Previsiòn Social, recordando que «no hay duda de la postura de ATE respecto a nuestra Caja, la defendimos en el 2010, en el 2011 y lo volveremos a hacer si es necesario, es por ello que pedimos las elecciones, para legitimar ese espacio de lucha».

Por su parte el Secretario Adjunto Carlos Garzón indicó que «no vamos a ir a la escuela a cualquier precio, por ello venimos a repudiar la soberbia de la presidenta del CPE, que quiere presencialdiad a toda costa, hoy el precio significa la pérdida de la vida de algún compañero y no lo vamos a permitir» por otro lado «nos vienen diciendo desde hace un año que nuestro salario no alcanza, pero la verdad es que es solo dialéctica, en lo discursivo, nosotros necesitamos vivir dignamente, por ello el paro es contundente», en este sentido «venimos acá en defensa de la vida y de los protocolos, porque no hay escuelas sin los auxiliares».

El paro se sintió en cada rincón de la provincia de Santa Cruz previo a la paritaria de este viernes, dejando en claro que la organización y la ATE en esta provincia sigue movilizando, sigue firme y ante cualquier vulneración de derechos, marginación, discriminación o posibilidad de excluirnos, será ATE que haga sentir el escarmiento. El verde fue el paisaje de lucha de este jueves 4 de marzo, seguiremos organizándonos y luchando para exigir una distribución equitativa y justa de los recursos de la provincia .

En tanto en Caleta Olivia en horas de la mañana los trabajadores y trabajadoras estatales de ATE salieron a las calles en una jornada de lucha provincial, donde se dirigieron a la ASIP, ente recaudador de la provincia,al grito de «aumento salarial».