Funcionarios y dirigentes en aprietos y en aprietes

Caleta Olivia

Marzo comenzó en Santa Cruz con discursos traumáticos. Desde la alocución de la gobernadora Alicia Kirchner en el inicio de periodo de sesiones ordinarias con «sabor a poco» para el desarrollo de las comunidades, hasta las declaraciones «obsecuentes» de ministros provinciales, se puede llegar a decir que el lunes 1 de marzo 2021, no dejó nada de claridad para el futuro provincial.

Y a todas estas incertidumbres, se sumaron declaraciones del Ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, quien habría advertido a presidentes de Comisiones de Fomento qué piezas de ajedrez deberían empezar a mover.

Fuentes fidedignas, aseguraron que el funcionario habría apuntado a quienes tienen liderazgos políticos y que han logrado reformas significativas durante sus gestiones, calificándolos como «los enemigos a quienes hay que aplastar». De este modo, aseguraron, que el objetivo del gobierno provincial es tener en la mira a dirigentes y funcionarios: ellos son el intendente de El Calafate Javier Belloni, el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco Jorge Soloaga y el secretario general del Sindicato Petroleros Claudio Vidal, principal referente de SER Santa Cruz.

Declaraciones obsecuentes

Y con relación a los discursos, el que se llevó todas las criticas fue el Jefe de Gabinete Leonardo Alvarez.

«Más allá de la puntualización de las cifras y de dar cuenta del trabajo realizado en la pandemia, tiene un eje fundamental, que es una característica propia de Alicia, como lo es llamar a la unión de los santacruceños para el trabajo conjunto en pos de una provincia sostenida», remarcó el ministro y aseguró que se continuará en «un proyecto con perspectivas de inclusión social y el trabajo en conjunto».

Sus declaraciones generaron malestar en toda la comunidad provincial y hasta algunos se animaron a opinar que «con este nivel de obsecuencia a Santa Cruz no le irá bien, principalmente con este tipo de funcionarios aplaudidores y festejadores de la realidad provincial. Con este grado de autocrítica pretende ser candidato», opinaron otros.

Por su parte la ministra secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez también dejó un profundo mensaje, tras la alocución de Alicia K: «»La Gobernadora no va a claudicar en defender a cada santacruceño y santacruceña»

«Fue un discurso claro, conciliador y un llamado al diálogo a toda la comunidad para poder sumarse a esta transformación que se pretende hacer en la provincia», fueron las palabras del ministro de Salud y Ambiente de la provincia, Claudio García.

«Nuestra Gobernadora siempre está pensando cómo hacer que la Provincia cada vez sea más grande», expresó la ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel.

Estos políticos que se enredan en sus propias palabras, quizá por el afán de hablar aunque no tengan nada sustancioso que decir, bien harían en tener presente el siempre sabio y oportuno consejo que don Quijote le dio a Sancho: «Sé breve en tus razonamientos, que ninguno es gustoso si es largo».