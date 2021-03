«El gobierno provincial ha colocado el tema del agua en Caleta como prioridad», dijo Alicia Kirchner su discurso inaugural en la Legislatura

Facebook Twitter

Río Gallegos

Con un discurso en el cual repasó distintos aspectos de la administración y ejes de gestión, la gobernadora Alicia Kirchner dejó inaugurado hoy el 48° Periodo de Sesiones Ordinarias de la Honorable Cámara de Diputados.

En la ceremonia, que comenzó minutos después de las 9:30 horas, el vicegobernador Eugenio Quiroga, en primer término, dio la bienvenida y agradeció la presencia de cada una de las autoridades presentes.

Luego, la gobernadora Alicia Kirchner comenzó la lectura del mensaje que dejó inaugurado el 48° Período Ordinario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados.

En su discurso, se refirió a los avances en el Plan Estratégico «Santa Cruz, Energía para crecer» que contempla acciones orientadas al desarrollo energético, humano y social y establece alianzas entre todos los niveles del gobierno, las empresas y la sociedad en su conjunto. Además, abordó la tarea del Gobierno en el contexto de la Pandemia durante el 2020.

«Como Gobernadora, mi único compromiso es con nuestro pueblo», indicó Alicia Kirchner al tiempo que convocó «a todos y todas a recuperar el sentido de lo plural, saltando las vallas que sean necesarias sin claudicar, sin mezquindades. Esto exige comprender que no hay salidas individuales sino un proyecto colectivo».

Además agradeció «muy especialmente a aquellos que se entregaron en cuerpo y alma a hacer frente a esta pandemia. Esa misma fuerza es la que necesita Santa Cruz para mejorar su calidad de vida».

Promesa

En el abordaje del eje de desarrollo humano y social, la gobernadora se refirió al problema del agua en Caleta Olivia. Analizó los proyectos y obras vinculadas a la cuestión y puso en valor el trabajo realizado para dar respuestas a la comunidad de la zona norte.

«No quiero dejar de referirme al problema de agua en Caleta Olivia, compartiendo un poco de historia, repasemos juntos los hechos más relevantes que fueron haciendo este presente en Caleta Olivia, nos ayuda a comprender y seguramente a participar creativamente en su mejoramiento», comenzó.

«El desarrollo de Caleta Olivia se da con la instalación de YPF y el descubrimiento de importantes yacimientos en Cañadón Seco en 1944. En ese entonces esta ciudad se abastecía con pozos de agua, ubicados en donde se planteó la actividad extractiva» y muchos de ellos empezaron a mostrar contaminación. Luego hubo varias soluciones llegando a la construcción del acueducto Lago Muster para aprovisionar de agua a Caleta, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia que es el vigente hasta el momento, siendo necesario continuar con la repotenciación de un nuevo acueducto dado que el actual no está en condiciones», explicó la gobernadora.

Además, agregó Alicia, «el Lago Muster ha bajado considerablemente su nivel. Si Caleta Olivia en nuestra provincia, Comodoro y Rada Tilly en la provincia de Chubut que las tres se alimentan con el acueducto del lago Muster siguen con esta tasa de crecimiento, con el tiempo, vamos a tener un problema mucho más grave con el abastecimiento de agua para estas tres ciudades».

Al respecto continuó: «Mientras se repotenciaba, el acueducto, se planteó como complemento, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner la construcción de una Planta de ósmosis inversa en Caleta Olivia, un sistema nuevo en la Argentina.

En 2015 con la asunción del ingeniero Macri al gobierno, éste paraliza la obra como tantas otras de Santa Cruz y cómo fue su costumbre la judicializa. Se interrumpe la construcción de esta obra vital, sin atender las urgentes necesidades de la población, dado que si existían dudas podrían seguir investigando, sin paralizar la terminación de esta, lo que muestra lo grotesco, negligente y absurdo de medidas que se toman y afectan a una población tan numerosa y querida como es Caleta Olivia».

Alicia recordó que en su primera gestión al frente del ejecutivo provincial, el Municipio en ese momento adherido al Pro, logra desjudicializar la obra de la Planta. «Pero la nación no se hace cargo de poner los fondos para su terminación y es la provincia quien apoya al municipio, quien encara la licitación con fondos provinciales del UNIRSE».

Y agregó: «La planta hoy está casi terminada, en etapa de prueba siendo necesario incorporar una nueva toma de agua dado la profundidad y complejidad de las mareas, lo que implicaría además la construcción/ampliación -describo lo técnico- de una cisterna a unos 5 metros por debajo de la actual a fin de asegurar el caudal de ingreso por gravedad lo que está siendo estudiado por la Empresa de Servicios Públicos y el ente nacional ENOSHA».

«Por otro lado -explicó- cuando se agrava el suministro, que normalmente es la época estival, debemos buscar el agua para llenar la cisterna a 70 Kilómetros de distancia con un costo aproximado en el mes entre el aporte provincial y el acompañamiento de YPF de $8.800.000 por aproximadamente, 300 viajes mensuales en los momentos más críticos. Además, se subsidia el consumo de agua de toda la población de Caleta Olivia en los meses de enero y febrero por 12 millones de pesos».

Para la gobernadora, la solución a mediano plazo del agua en zona norte para consumo humano y el desarrollo de la agricultura, «estaría como todos saben en un proyecto Multipropósito que plantea la utilización del lago Buenos Aires. Este proyecto es de una enorme inversión y está siendo abordado por la Nación, seguramente con algún fondo especial por lo cual en lo inmediato hay que resolver la judicialización, con la repotenciación del acueducto Lago Muster, con la Planta de osmosis inversa».

«El problema del agua en zona norte como vemos es real, y no es porque la provincia no haya tomado medidas como dicen algunos, la realidad es que la solución integral es encarar la construcción del acueducto Lago Buenos Aires que por su inversión debe ser encarado con la ayuda del gobierno nacional el que hoy lo tiene en evaluación», expresó.

A la vez que indicó: «El gobierno provincial invierte en la medida de sus recursos y ha colocado el tema del agua en Caleta como prioridad para eso apoyó la Planta de ósmosis y en medio de una pandemia más de 330 millones de pesos . Una planta demorada por el gobierno del Pro que lo que menos le interesó por cuatro años, es la gente de nuestra provincia».

Para finalizar afirmó «quiero decirles a mis co provincianos de Caleta Olivia, no estamos ajenos a las complicaciones que genera el acceso al agua, por ello sigo particularmente y de modo periódico este tema y doy y seguiré dando las indicaciones necesarias para que hagamos la mejor gestión de corto, mediano y largo plazo , al servicio de ustedes».