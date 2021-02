José Avellaneda: «tranquilo Julián, ocupate de lo tuyo, acá nuestros derechos los vamos a defender nosotros»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

José Avellaneda, de la Agrupación «Lucha y Dignidad municipal», criticó al secretario general del SOEMCO al viralizarse información del dirigente defendiendo a trabajadores en Catamarca.

Según informaron medios de Fiambalá, el viernes por la tarde en esa localidad catamarqueña se convocó a una reunión de productores vitivinicolas del distrito de Fiambalá, en la localidad de Medanitos. En la misma estuvieron presentes el empresario Juan Longo, representante del municipio local Joaquín Muñoz, el presidente de la comisión de productores Arnaldo Arias y entre otros Julián Carrizo.

En este sentido, Avellaneda señaló que en Caleta Olivia, el dirigente del gremio municipal «no reclama por el pago en tiempo y forma, no emitió opinión alguna, sobre el jugoso aumento de sueldo que se dio el intendente, concejales y planta política».

Agregó que «tampoco dice nada del traspaso de la Caja de Previsión, no plantea la discusión salarial 2021, no gestiona las recategorizaciones pendientes, no rinde cuentas a sus afiliados. Pero si se ocupa de lo único que le importa, sus cosas», manifestó y aseveró que «si no te importan tus afiliados, por el bien de los municipales, retirate»

En tanto, en Fiambalá, tras el encuentro de productores de uva, declaró Julián Carrizo quien señaló que «que casualidad que acá tengamos mosto sulfitado y se deba de mandarlo a Tinogasta para concentrarlo y luego desde allí exportarlo por el Paso San Francisco para Sudáfrica, y el precio del mosto afuera cuesta 3 Dólares, pero acá el empresario dice que no le dan los números para pagar más al productor y que no tiene ninguna negociación con el gobierno, pero sin embargo el concesionó la bodega a 10 años, nos ofrecen puntales, palos y alambre, pero eso no sale de la nada, eso lo negocia en el gobierno». Yo felicito al pueblo de Medanitos por no entregar ni un kilo de uva, porque eso es voluntad y querer ganar, acá el empresario no viene a negociar acá el viene a imponernos los 16$ que el gobierno puso como precio de base», dijo el secretario general del gremio municipal en Caleta Olivia.



Los productores de esa provincia plantean un precio fijo de 16$ sin gastos de flete ni cocecheros, situación que no está de acuerdo el empresario Juan Longo, ya que según él los números no le cuadrarían.