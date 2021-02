Se realizó el Plenario de Unidad Popular en Santa Cruz

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Víctor de Gennaro y Alejandro Garzón lanzaron «Unidad Popular Santa Cruz»

rumbo a la campaña de afiliación, promoviendo la organización popular y la unidad del pueblo santacruceño para originar un movimiento que genere alternativas políticas desde los trabajadores y el campo popular.

En el marco de un contexto político y social histórico que merece la profundización del rumbo que eligió nuestro pueblo en las elecciones presidenciales del 2019 con la victoria del Frente de Todos.

Unidad Popular plantea una mayor distribución de las riquezas de nuestro suelo, la participación activa de nuestro pueblo en las decisiones de Gobierno, potenciar la producción, nuestros puertos y mares , generar trabajo, desarrollo popular y soberanía.

Asimismo se plantea un mayor control sobre las corporaciones que operan en nuestra provincia, tanto petroleras como mineras, generar alternativas y debates sobre la explotación y el modelo extractivo, potenciando nuestros vientos y nuestros ríos como fuente de energías alternativas, pero también la concreción de nuestra Megausina en la Cuenca Carbonífera que dará valor agregado, trabajo y energía barato a partir de nuestro carbón.

La pandemia vino a profundizar las desigualdades sociales por lo que se plantea que la unidad es el camino, que la discusión de la dirección que debe tomar las políticas de nuestro país y nuestra provincia no puede ni debe ser de un puñado de dirigentes sino del conjunto de las fuerzas que componemos el frente de todos.

Desde esta organización se plantea que «la nueva normalidad nos debe poner a la altura de las circunstancias y no desaprovechar una posibilidad única de rediscutir una modelo económico, social y solidario que ponga el eje en la vida y el desarrollo del ser humano y no en el cálculo matemático de las corporaciones o grupos de poder concentrado».

El «Instrumento Electoral por la Unidad Popular» (UP) Santa Cruz, cuenta ya con el Reconocimiento Provisorio y la conformación de su Junta Promotora encaró su primer plenario Provincial del año 2021 en Santa Cruz, el cual contó con la presencia del Presidente del Congreso de partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular Nacional,

Víctor De Gennaro, El Presidente de la Junta Promotora del Instrumento Electoral por la Unidad Popular Santa Cruz, Alejandro Garzón, Dirigentes provinciales y Militantes de cada una de las comunas y localidades a lo largo y ancho de toda la provincia.