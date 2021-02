Roxana Reyes: «no hay clases porque no hay escuelas en condiciones»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Luego de su recorrida por los establecimientos educativos la Diputada Nacional Roxana Reyes manifestó que siendo fundamental el regreso a las aulas preocupa que Alicia Kirchner no piense lo mismo dado que los colegios adolecen de serios y graves problemas edilicios.

La diputada nacional Roxana Reyes recorrió establecimientos educativos en Río Gallegos para tomar contacto con los directivos y constatar el estado edilicio de los colegios.

«Indudablemente Alicia Kirchner pone como excusa la pandemia pero la realidad es que no se atreve a volver a la presencialidad con los colegios en el estado en que se encuentran. Recién ahora están haciendo trabajos de maquillaje con pinturas exteriores, es como tener una úlcera sangrante y pensar en una cirugía de nariz», remarcó la legisladora.

«No hay clases porque no hay escuelas en condiciones y no se atreven a mostrarlo, se ha perdido un año y vamos a perder uno más si no se ponen a trabajar urgente en el estado edilicio de los colegios», enfatizó Reyes.

«Hablamos con docentes y padres de distintos establecimientos y todos coinciden en la necesidad del regreso a clases en condiciones de seguridad, en tanto que el gobierno no hace nada justamente para que no haya regreso a clases.»

Reyes remarcó que los colegios de Santa Cruz tienen absoluta falta de mantenimiento de instalaciones, falta de calefacción, problemas con el agua, falta de ventilación por cerramientos sellados, pérdidas y filtraciones graves en techos, instalaciones eléctricas antirreglamentarias y peligrosas, falta de conectividad para docentes y alumnos, entre otros problemas.

«En lo relativo a la comunidad educativa, el esfuerzo de padres y docentes ha sido importantísimo, pero no tuvo el acompañamiento del Estado preparando el regreso tanto desde lo edilicio como desde lo pedagógico. No pueden siquiera garantizar tener un protocolo aprobado dado que los docentes aún esperan instrucciones desde el Consejo», resaltó la diputada.

Roxana Reyes recordó que en el mes de enero presentó un pedido de informe al Consejo Provincial de Educación pidiendo informe pormenorizado del estado edilicio de cada escuela de la provincia, avance de obras y trabajos de mantenimiento cumplidos este año que estuvieron cerrados, protocolos para garantizar un regreso a clases seguros de alumnos, docentes y auxiliares y se le consultó también sobre la conectividad. Este pedido no ha sido respondido no obstante el vencimiento de los términos por lo cual se optó por ir a las escuelas personalmente.

Luego de constatar la inacción en las obras escolares, la legisladora adelantó que pidió una reunión al titular del IDUV, Daniel Copertari, para abordar la situación y conocer los motivos de la inacción y falta de inversión durante este año.