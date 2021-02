Juan Curallán, le pegó duro a Cotillo, dijo que «el intendente ve al municipio como su empresa y que la salud es un negocio más para él»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El referente Juan Curallan en declaraciones dijo que el intendente Fernando Cotillo y su gabinete «llegaron para destruir todo», entre otros temas habló sobre la problemática del agua, el vacunatorio VIP de Caleta Olivia, la discriminación hacia los niños del barrio Rotary 23 y la suba de impuestos.

Curallán indicó que «las prioridades de este gobierno no están puestas en los temas principales como la falta de agua en pandemia. Se están ocupando de mirar películas en vez de contribuir en el regreso a clases o evitar la vacunación vip».

Refirió a las prioridades en la vacunación, donde se inmunizó a varios funcionarios de su gabinete, entre ellos, Tania Sasso, quien es joven y no posee patologías preexistentes, cuando la prioridad debían ser los adultos mayores.

«Este Gobierno confunde ser esencial o primordial con tener privilegios, ni la Pandemia les sirvió para aprender porque siguen buscando sacar provecho en cada momento o nuevo decreto. ¿Porque un político de turno cree ser esencial más que un médico de la primera línea o el personal de limpieza del Hospital Zonal?, ellos son quienes conviven día a día con esta enfermedad y atienden a personas de toda la zona norte», indicó.

Además, dijo que «creen que con solo limpiar la ciudad es suficiente, que somos ciudadanos ilusos, limpiar Caleta es lo único bueno que hicieron hasta ahora y ese es su caballito de batalla. No es así, hoy en día se sabe todo y aún más rápido».

Mechenien

Por otro lado, Juan Curallan refirió a las declaraciones del intendente sobre «hacer más popular el cine para que los niños del Barrio Rotary 23 puedan asistir, no son más que palabras de discriminación y prejuicio absoluto por parte de Cotillo, hay que hacerle saber al intendente que los chicos del Rotary pueden ir a disfrutar de una tarde de cine y de hecho lo hacen».

«El intendente tiene esa mentalidad de empresario que cuando a la competencia le va bien busca tener algo mejor o sacarla del mercado, eso está haciendo con la Asociación Amigos del arte Mechenien, destruye al que hace bien las cosas y ayuda al que evade impuestos y es amigo suyo».

El joven referente dijo que «la Asociación Amigos del Arte Mechenien es una entidad que genera, produce y mejora, Caleta Olivia es la Capital Nacional del Cine y al intendente eso no lo conmueve, lo que menos hace es apoyar a los que construyen arte y cultura en Caleta, busca destronar la competencia, es un juego de tronos».

Agregó que el intendente ve al Municipio como una Empresa Propia, donde el único beneficiado es el Empresario. La empatía, el trabajo en equipo, solidaridad, son palabras y acciones que no figuran en el diccionario de la Actual Gestión, aun en tiempos de Pandemia».

Un verdadero intendente debería sentarse y decir: » che, como lo hiciste, pasame la receta. Quiero este tipo de gestión para mi Ciudad, que con organización y trabajo en equipo puedo dejar una mejor Caleta».

Impuestazo

Concluyendo en su dialogo, Curallan, expresó su total repudio a la desmedida suba de impuestos, donde muchos vecinos tras la pandemia han quedado sin trabajo y con una inflación que no perdona, los sueldos no alcanzan.

Con un intendente que recibió aumentos de coparticipación que le otorga el Gobierno Provincial, recibiendo fondos Covid y encima aumentando en muchos casos el 1000 % en impuesto inmobiliario, anunciando que además impondrá un impuesto para pavimentar calles de Caleta, «quiere exprimir al contribuyente» ¿y ellos tendrán sus impuestos al día?

Este gobierno evade su real responsabilidad en medio de una pandemia, no debería ser una prioridad de él pelear con Cacho Pardo en contexto mundial de emergencia por pandemia, el gobierno debería tomar intervención de las tantas áreas con falencias, en lugar de meter la mano en la lata, Llegaron para destruir», finalizó.