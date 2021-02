Robaron en una casa de un profesor universitario y solicita colaboración para dar con las notebook y otros elementos de valor

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Entraron en casa y me robaron todo», posteó en la red social el profesor Gustavo Fornés, docente de la Unidad Académica Caleta Olivia, quien se mostró indignado por los valiosos elementos sustraídos y que son de importante utilidad en su vida profesional.

«Hola Gente, para quien no me conoce soy Gustavo Fornés, soy profesor en la Universidad (UNPA UACO) hace 14 años. El lunes 8 de febrero entraron en casa (Caleta Olivia) y me robaron todo», relató el docente.

Agrega indignado que «perdí muchas cosas que usaba en mi vida profesional y como profesor para dar clases en la Uni… con esto no solo me hacen un daño gigante a mi, sino que se pierde mucha información de todo lo que trabaje en el país y en el exterior y que tenía para poder traspasar a mis alumnos en la universidad para su vida profesional para tener mejores lugares de trabajo y que todos puedan volver sanos a casa».

«Agoté todos los otros recursos, por lo que apelo a vuestra voluntad para recuperar algo de lo que se llevaron pero sobre todo demostrarle a mis hijos que en este país que van a recibir, hay mucha gente buena que pelea por dejarles algo mejor», manifestó.

De casa se llevaron:

– Un disco rigido Samsung y Una notebook Dell Inspiron N5010 viejita con las fotos de los chicos desde que nacieron y toda mi vida profesional así como toda la info que tenía para dar Clases en la Universidad, cursos, especializaciones, maestrias, material de investigación, etc…

– Una notebook HP Pavilion Gamer que le regale a mi hijo la semana anterior para empezar el secundario

– Una notebook Lenovo S340 que usaba mi hija para estudiar en el Secundario

– Una notebook HP Pavilion 3163CL de 8 años, que usaba mi Señora para estudiar

– Una Playstation 4 de los chicos

– Una Nintendo Switch de mi hermana.

¡Si es posible viralicen este mensaje con todos sus contactos para que me contacten si saben de algo o si compraron algo de buena fe que me avisen por favor. Necesito recuperar las cosas, no solo por lo económico sino porque perdí mucha información importantísima para mi y para todos aquellos espacios en los que interacciono», solicitó.

«Lamentablemente la policía no tiene suficientes recursos para encarar activamente la búsqueda (y tampoco creo que sea prioridad), hasta es posible que las cosas estén en otras ciudades. Ayúdenme a demostrarle a los delincuentes que si se llevan algo, la población también va a reaccionar. Desde ya mil gracias», señala finalmente.