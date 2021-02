ADOSAC Caleta Olivia: denuncian ilegalidad con que pretende llevarse a cabo el acto de ofrecimiento público de cargos y horas

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La filial local de ADOSAC, envió hoy una misiva al Director Regional de Educación de Zona Norte, José Alonso, con relación al acto de ofrecimiento público de cargos y horas.

La misiva señala que «nos dirigimos a Ud., en su carácter de funcionario político del CPE para denunciar el procedimiento elegido, arbitrariamente e ilegalmente, para la realización de los ofrecimientos públicos de cargo de todos los niveles y muy en particular para el caso de secundaria y la modalidad Técnico Profesional.

«Estos procedimientos están perfectamente establecidos y normados en los Ac. 523/05, y 602/07, Dec. 1398/91 y en el Estatuto del Docente (Ley Nacional N° 14.473). Estas normas aseguran la transparencia de los procesos de los cuales dependen el acceso a un cargo u horas, la posibilidad de mejorar la situación laboral en el respeto de los listados de orden de mérito emitidos por las diferentes Juntas de Clasificación, para todos los docentes inscriptos».

Indican que «hemos denunciado a lo largo de 2.020 la falta de transparencia en el funcionamiento de las Comisiones de Ofrecimiento, su centralidad en la ciudad capital, las decisiones arbitrarias y sin fundamentar en no ofrecer determinados cargos, el no acceso de los docentes involucrados a los documentos que certifican la notificación, etc. Hoy, se pretende avanzar sobre los actos de ofrecimiento público de cargos y horas, en una maniobra artera que pone en peligro la posibilidad de muchos trabajadores docentes en el acceso a las vacantes ofrecidas».

«Realizar el ofrecimiento de los cargos u horas exclusivamente al personal del establecimiento está presente en nuestro Estatuto. Según las normas indicadas esta posibilidad se limita al 50% de las horas vacantes para docentes titulares del establecimiento. Las circulares emanadas de la Dirección de nivel de Secundaria (N° 01/2021 – DPES) y de ETP (N° 003/DPETP/2021), que indican el procedimiento a seguir para el ofrecimiento, son claramente ilegales por no estar fundados en las normas vigentes. Generar procedimientos de emergencia ante la situación de pandemia no puede convertirse en una política de violaciones sistemáticas contra nuestros derechos laborales».

Agregan que «insistir en realizar ofrecimientos de esta manera constituye pretender instaurar una irregular forma, que atenta contra derechos laborales establecidos que seguramente generará recursos administrativos y judiciales que finalizaran en la nulidad de los actos administrativos por estar viciados de nulidad. Mantener caprichosamente este método solo brindará fragilidad a quienes accedan y crea un peligroso antecedente en cuanto a la violación de derechos laborales».

«No se ha respetado lo indicado en el art. 11 inc. «c» del Ac. 523/07 que estipula la participación de las asociaciones gremiales reconocidas para la validación de las listas de vacantes, previo a su publicación. Esto permite corroborar que se ofrezcan la totalidad de las vacantes, incluidas las creaciones y aquellas, en función de la emergencia, que se generan a partir de las dispensas de presencialidad».

«El incumplimiento por parte del CPE respecto de la conformación de las comisiones de trabajo paritarias sobre temas laborales, provoca, entre otras cuestiones, que no existan propuestas de común acuerdo, por ejemplo, sobre el tema de los ofrecimientos públicos en pandemia».

«Por lo expuesto solicitamos se retrotraigan todas las actuaciones respecto de estos ofrecimientos irregulares, que se conforme un equipo de trabajo entre el CPE y los gremios reconocidos y se genere un procedimiento acorde a los tiempos de pandemia sin que ello signifique menospreciar la legislación y vulnerar derechos laborales».