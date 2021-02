Viven en una carpa hace 2 semanas y no encuentran un nuevo hogar para alquilar

Facebook Twitter

Perito Moreno

José y Nélida viven en una carpa en la Reserva Municipal, en pleno campo, tienen 4 hijos y no han tenido éxito para encontrar una vivienda para alquilar cansados de tanta falta de respuestas. Peligra la tutela de sus hijos por esta situación.

José García y Nélida Placencio están juntos hace más de una década, tienen 4 hijos: Alejandro (13), Rafael (11), Morena (07) y Thiago (06); juntos, decidieron salir a vivir a una carpa cansados de buscar un espacio para vivir y salir adelante.

José no tiene un trabajo estable, pero tiene dinero suficiente para afrontar el pago del alquiler de una vivienda para unos meses, realiza trabajos de albañilería, hace changas permanentes, es oriundo de Bahía Blanca y reside en Perito Moreno hace 13 años.

Según le comentó a la producción de Informados, «me cansé de que me cierren la puerta en la cara, recorrí todo Perito y no encuentro lugar».

Además, lamentablemente fue intimado por autoridades municipales para que busque un hogar digno o sus hijos podrían ser derivados hacia otro hogar ante la falta de garantías de servicios básicos que en estas condiciones no pueden estar los niños. Los días pasan y la búsqueda permanece, con unión familiar y fe en comenzar de nuevo todos juntos por el bien de sus hijos.

Ante cualquier conocimiento que Ud. pueda brindar para obtener una vivienda en alquiler la vía de comunicación es el 2974127238. (Fuente: Informados y Comprometidos)