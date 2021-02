Crece el escándalo del vacunatorio vip: Carlos Zannini se vacunó como «personal de salud»

Facebook Twitter

Buenos Aires

El Procurador del Tesoro, dirigente cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el pasado 22 de enero, según registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se sumó a la lista de funcionarios que ya recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. El dirigente, de 66 años, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se inoculó el pasado 22 de enero, anotado como personal de salud, según registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA.

El escándalo del llamado «vacunatorio vip» dejó al descubierto el caso de algunos allegados del Gobierno que recibieron la Sputnik V en el Ministerio de Salud, a pesar de que no les correspondía hacerlo de esa manera según el cronograma establecido por las propias autoridades nacionales. Otros, como el dirigente kirchnerista, se vacunaron en diferentes centros sanitarios, pero sin respetar el esquema recomendado por el propio Gobierno.

La polémica que se desató fue tan grande que derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien fue reemplazado en el cargo por quien era su número dos en esta cartera, Carla Vizzotti.

Con diferentes realidades, y responsabilidades, Zannini engrosa así la lista en la que figuran el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el propio Ginés García, entre otros.

También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. Lo mismo con varios legisladores provinciales del Frente de Todos, que aparecen vacunados a pesar de que aún no se completó la inmunización del personal de salud.

Vacunados

Esta es la lista completa, por orden alfabético, de las autoridades, tanto del oficialismo como de la oposición, que ya fueron vacunadas:

*Gustavo Barrera: el intendente de Villa Gesell recibió la segunda dosis el 27 de enero. Se la aplicó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, en persona. Al salir, destacó que «cada vez estamos más cerca de superar la pandemia».

*Juan Pablo Biondi: el secretario de Comunicación y Prensa no dudó en vacunarse apenas pudo, luego de que su madre falleciera en septiembre pasado como consecuencia del coronavirus.

*Federico Bodlovic: el intendente de la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedrabuena recibió críticas por inmunizarse antes que el personal de salud prioritario. También tuvieron este privilegio su esposa y el chofer del municipio.

*José Bodlovic: al igual que su hijo, el actual diputado provincial de Santa Cruz también pudo acceder, junto con su pareja, a las dosis de la Sputnik V.

*Lisandro Bonelli: es sobrino de Ginés González García y jefe de Gabinete del Ministerio de Salud.

*Gustavo Bordet: el gobernador de Entre Ríos fue inmunizado el 22 de enero pasado en su provincia y luego destacó que «la vacuna es muy necesaria».

*Jorge Capitanich: el mandatario chaqueño inició la campaña de vacunación en su provincia recibiendo él mismo y su vice, Analía Rach Quiroga, las primeras dosis.

*Cristian Cardozo: el intendente del Partido de la Costa defendió la efectividad de la vacuna rusa en enero, cuando después de que se la aplicaran dijera que al otro día no se levantó «con ideas comunistas».

*Arabela Carreras: La gobernadora de Río Negro se aplicó el 13 de enero último la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, en el centro de vacunación de la ciudad de Allen.

*Alejo Chornobroff: el intendente interino de Avellaneda también recibió la inyección.

*Alberto Fernández: el Presidente recibió en el Hospital Posadas la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, un día después de que la ANMAT la autorizara para mayores de 60 años.

*Jorge Ferraresi: el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat fue uno de los miembros del Gabinete inmunizado.

*Ezequiel Galli: el intendente de Olavarría primero dijo que no se iba a vacunar porque prefería «que se la aplique alguien de riesgo antes», pero unas semanas más tarde cambió de parecer y mostró una foto en la que se la estaban inyectando.

*Cristina Kirchner: recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V, el 25 de enero pasado en un hospital de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.

*Daniel Gollán: el ministro de Salud bonaerense se convirtió en el primer argentino mayor de 60 años en inmunizarse, tras la aprobación por parte de la ANMAT de su uso en la población de esa edad.

*Ginés González García: el ministro de Salud de la Nación recibió la Sputnik V el mismo día que el presidente Alberto Fernández.

*Omar Gutiérrez: el gobernador de Neuquén accedió a la vacuna en diciembre pasado, cuando llegaron las primeras dosis al país.

*Martín Guzmán: el ministro de Economía es otro de los miembros del Gabinete que ya se encuentra inmunizado, según pudo confirmar Infobae.

*Oscar Herrera Ahuad: el mandatario de Misiones recibió la primera dosis en diciembre, también, y destacó el trabajo que estaba haciendo su administración en el marco de la campaña de vacunación.

*Sebastián Ianantuony: el intendente de General Alvarado, donde se encuentra Miramar, fue inmunizado a finales de enero, pero a los pocos días dio positivo de coronavirus de todas formas.

*Raúl Jalil: el gobernador de Catamarca fue uno de los primeros en su provincia en recibir la vacuna contra el COVID-19.

*Axel Kicillof: en enero, el gobernador bonaerense mostró por las redes sociales el momento en el que una médica le aplicaba la segunda dosis de la Sputnik V. La primera se la había aplicado el 29 de diciembre.

*Nicolás Kreplak: el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires también fue inmunizado, al igual que su superior, Daniel Gollán.

*Verónica Magario: la vicegobernadora bonaerense recibió la primera dosis en el Hospital de Trauma Federico Abete de Malvinas Argentinas y la segunda, en el Centro de Salud Norte de Villa Gesell.

*Julio César Marini: el intendente del partido bonaerense de Benito Juárez es otro de los jefes comunales que accedieron a la vacuna.

*Héctor Olivera: el intendente de Tordillo también se contagió de coronavirus poco después de haber recibido la Sputnik V.

*Gustavo Posse: el intendente de San Isidro fue uno de los primeros dirigentes de la oposición en aplicarse la vacuna.

*Analía Rach Quiroga: la vicegobernadora de Chaco recibió la Sputnik V el mismo día que lo hizo Jorge Capitanich.

*Alberto Rodríguez Saá: el gobernador puntano recibió la vacuna en el Hospital San Luis.

*Juan Schiaretti: el cordobés era uno de los mandatarios que había evitado hasta el momento inmunizarse. Sin embargo, el comité que lo asesora le recomendó que se aplicara la Sputnik V y así lo hizo a comienzos de febrero.

*Felipe Solá: el Canciller, de 70 años, hizo los trámites para pedir turno luego de la indicación del equipo médico del Ministerio de Relaciones Exteriores de que se inocule a la brevedad debido a los compromisos que se desprenden de su función. Lo hizo el viernes pasado en el Hospital Posadas.

*Jorge Taiana: el senador kirchnerista fue una de las figuras involucradas en el escándalo del vacunatorio vip.

*Eduardo Valdés: el diputado y ex embajador en el Vaticano fue el otro dirigente oficialista acusado de vacunarse sin seguir el protocolo establecido.

*Gustavo Valdés: el gobernador de Corrientes recibió la primera y la segunda dosis en el Hospital de Campaña de su provincia.

*Juan Vázquez: con apenas 54 años, el ex intendente de la localidad de Gobernador Gregores fue el primer diputado nacional que se vacunó al margen del protocolo nacional. Según registros a los que accedió Infobae, el diputado se vacunó con la primera dosis de la Sputnik V el 6 de febrero y fue inscripto en el sistema como parte del grupo de «18 a 59 años con factores de riesgo», aunque en la provincia que gobierna Alicia Kirchner todavía no se terminó de inmunizar al personal de salud.

*Héctor Vidal: el actual mandatario de Gobernador Gregores también recibió la Sputnik V, a pesar de tener tan solo 38 años.

*Julio Vitobello: el secretario General de la Presidencia, por su cercanía con Alberto Fernández, también fue inmunizado contra el coronavirus.

*Gustavo Walker: el intendente de la localidad bonaerense de Pila es otro de los jefes comunales que accedieron a la vacuna.

*Carlos Zannini: procurador del Tesoro, 66 años.

*Sergio Ziliotto: «Acaban de aplicarme la vacuna contra el COVID-19. Ya comenzamos a vacunar a los trabajadores de la salud de La Pampa que diariamente ponen el cuerpo para cuidarnos. Hoy iniciamos el camino para inmunizar a muchos pampeanos y así terminar con este flagelo», contó el gobernador de esta provincia, al recibir la primera dosis. (Fuente: Infobae)