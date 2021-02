Ziehlke: «Juan Vázquez y los intendentes de Gregores y Piedrabuena ya debieran haber renunciado»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El ex Intendente de Gobernador Gregores y referente del radicalismo en Santa Cruz, Carlos Ziehlke, manifestó en las últimas horas que «el Diputado Nacional Juan Vázquez, el Intendente de Gobernador Gregores, el Intendente de Comandante Luis Piedrabuena y su padre, ya debieran haber dejado sus sillones después de haber escuchado los dichos del presidente, quien dijo que lo del Ministro era imperdonable, que la política es ética y que hay que terminar con este tipo de prácticas».

Agregó también que para él «es vergonzoso ver que no fueron capaces de esperar su turno como cualquiera de nosotros. No tuvieron la dignidad de respetar lo establecido en el protocolo de vacunación, abusaron de su lugar de privilegio para protegerse y es porque tienen miedo».

De forma contundente, Ziehlke afirmó que: «son cobardes, cometen un mayor acto de cobardía al saber que hicieron todo mal y sin embargo siguen aferrados a su silloncito para no perder el status».

Sobre el hecho en particular, se refirió a que: «no se trata de 5, 10 o 15 como dijo el Ministro de Salud, se trata de una falta de ética, abuso de autoridad y priorizar sus necesidades e intereses antes que los del pueblo al cual se deben. Por eso, no se puede minimizar semejante acto de corrupción y la sociedad no debe ni puede tolerar estos atropellos. Por eso, es necesario que el Congreso Nacional trate en el recinto el vil acto del Diputado Nacional Juan Vázquez.

Para finalizar, también aseveró que «es necesario que la Gobernadora saque al Ministro de Salud que apaña y minimiza el abuso de poder, es necesario que tanto Boldovic como Vidal dejen sus cargos a quienes tengan ética, sean capaces de priorizar a sus conciudadanos y respetar lo establecido».