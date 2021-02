Roxana Reyes y Daniel Roquel se reunieron con el Ministro de Salud de Santa Cruz

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La diputada nacional Roxana Reyes y el diputado provincial Daniel Roquel se reunieron con el ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz Dr. Claudio García luego del escándalo que se produjo en las localidades de Piedra Buena y Gobernador Gregores con Intendentes, diputados, familiares y funcionarios que se adueñaron de las vacunas que debían ser destinadas al personal de salud.

«El motivo de la reunión fue solicitarle al ministro que nos informe detalladamente sobre el plan estratégico de vacunación en la provincia y sobre todo saber quiénes ya han sido beneficiados con las vacunas, ya que hay una clara manipulación en la forma en que se están suministrando las dosis que recibió la provincia» manifestó Reyes.

Recordemos que este hecho tuvo como consecuencia la renuncia del director del Hospital de Gobernador Gregores y el apartamiento del director del Hospital de Piedra Buena por parte del gobierno provincial. Sin embargo, la gobernadora Alicia Kirchner y sus principales ministros no han explicado hasta el momento nada sobre las causas, responsables y sanciones a aplicar.

«El ministro reconoció la existencia de irregularidades y afirmó que la responsabilidad civil y penal del manejo indebido de las vacunas es en primer lugar de los directores de los hospitales. Por nuestra parte, le subrayamos la necesidad de transmitir información clara a la comunidad, esto es, dando a conocer el plan oficial de vacunación en forma transparente y señalando quienes están incluidos en cada grupo y cómo deben inscribirse, dado que el desorden y la falta de precisión favorecen la corrupción en el proceso de vacunación» sostuvo Reyes.

Cabe destacar que la diputada Roxana Reyes elevó en el día de ayer un pedido de informe al Ministerio de Salud de la Nación para que brinde información sobre el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) ya que se estarían registrando datos falsos, consignando como personal de salud a quien no revisten esa condición.

«Exigimos al Ministro que se hagan todos los esfuerzos desde el organismo a su cargo para evitar que se roben las vacunas, o que se cargue información falsa, o que personas no habilitadas operen el sistema. Además le pedimos que se denuncie a los responsables de los hechos ya ocurridos y se informe a la población sobre el curso de la investigación» resaltó Reyes.

En tanto, el jefe de bloque de diputados de la oposición en la legislatura provincial Daniel Roquel dijo al finalizar la reunión que «ya que el ministerio no cumplió con los controles para que las vacunas le lleguen al personal de salud, esperamos que ahora cumplan con la palabra que nos dieron de investigar y denunciar penalmente las irregularidades que sucedieron en Piedra Buena y Gregores.»

Por último, Roquel se refirió al plan de vacunación destinado a los docentes de la provincia. «La posible vacunación de los docentes, que se daría recién en el mes de mayo, demuestra que la educación para Alicia Kirchner y su gobierno no es una prioridad.»