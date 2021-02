Guenchenen, sobre el reclamo con AESA: «Si no hay acuerdo, vamos a profundizar la medida de fuerza»

Facebook Twitter

Las Heras

El Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero volvió a cuestionar la «falta de compromiso» de la contratista, y exigió urgentes soluciones.

También requirió mayor compromiso por parte del Ministerio de Trabajo en la resolución del conflicto: «Las demoras las están pagando los trabajadores».

El reclamo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz ante la empresa AESA no cesa, y podría profundizarse.

Así lo manifestó el Secretario Adjunto Rafael Guenchenen, quien anunció que, en caso de no lograrse soluciones en las próximas horas, la entidad sindical podría acentuar la medida de fuerza iniciada en la jornada de ayer.

A los incumplimientos de acuerdos y la conciliación obligatoria, se suma también la falta de respuestas del Ministerio de Trabajo respecto a un laudo arbitral por malas liquidaciones, que espera resolución desde hace 2 años.

«Una empresa que ha sido muy favorecida durante el gobierno de Macri, que creció a costa de otras contratistas que se fundieron, y que ahora pone mil excusas para no cumplir con sus obligaciones. Están realizando una gestión deplorable, y siguen despreciando nuestra provincia» finalizó el Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero, Rafael Guenchenen.