Guenchenen: «nuevamente volvemos a manifestarnos contra la deplorable gestión de AESA»

Las Heras

El Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero se refirió a la medida de fuerza iniciada en la mañana de este miércoles en Los Perales, por incumplimiento del último acuerdo y violación de la conciliación obligatoria, entre otras irregularidades.

Desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz de debió acudir nuevamente a una medida de fuerza contra la empresa AESA, por graves incumplimientos no sólo en relación a las condiciones de trabajo, sino también respecto a la Conciliación Obligatoria dictaminada por la autoridad laboral.

Junto a esto, también se reclama el incumplimiento del último acuerdo, y la falta de respuestas al expediente 515-027/2018 tramitado ante el Ministerio de Trabajo, con dictamen del 14 de Febrero, a la espera de resolución.

«Esto es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, y la verdad es que no da para más» señaló el Secretario Adjunto de Petroleros, Rafael Guenchenen.

«Una empresa que ha sido muy favorecida durante el gobierno de Macri, que creció a costa de otras contratistas que se fundieron, y que ahora pone mil excusas para no cumplir con sus obligaciones. Están realizando una gestión deplorable, y siguen despreciando nuestra provincia» puntualizó el Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero, Rafael Guenchenen.

Desde la organización sindical, puntualizaron que se solicita la intervención del Ministerio de Trabajo para realizar inspecciones a la Base, como así también para que se regularicen las condiciones de Trabajo en el Yacimiento.