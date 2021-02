Garrido realizó explosivas declaraciones contra Alvarez y anunció que SER Santa Cruz irá por afuera del Frente de Todos en las legislativas

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El diputado provincial José Luis Garrido realizó explosivas declaraciones en el programa «El último que apague la luz», que conduce Ricardo Duarte por FM San Jorge.

El legislador por SER Santa Cruz cargó contra las políticas públicas de Leonardo Alvarez y la Gobernadora Alicia Kirchner y además anunció que el partido político que conduce Claudio Vidal, irá por afuera del Frente de Todos en las próximas elecciones.

En el inicio de la entrevista Garrido reafirmó sus declaraciones al considerar de «inútil», del Jefe de Gabinete de la provincia, «Leo»Alvarez.

«Lo dije porque le corresponde este adjetivo calificativo, porque no produce ningún provecho a la sociedad, ni servicios, ni beneficios. Ni siquiera a los vecinos de Santa Cruz y mucho menos a la propia gestión. Si alguien me dice que a través de la jefatura de Gabinete pudieron resolver o tomar medidas que fueron en beneficio de la comunidad de Santa Cruz, le tendré que pedir disculpas, pero hasta ahora no está demostrándolo», aseveró.

El legislador provincial recordó además que «hasta denunciamos la autorizaron del permiso de transporte de cianuro en 24 horas, por resolución del Ministerio de Producción y de Transportes Alvarez desde la localidad de San Julián, quien fue el autorizado, quizás ahí debo desdecirme de mis dichos porque la verdad fue de provecho para uno solo», señaló.

SER Santa Cruz

Al referirse al partido que integra, Garrido adelantó que el partido político va a ir por afuera del Frente de Todos en las próximas elecciones legislativas nacionales».

«Participo y estoy dentro del esquema política que conduce Claudio Vidal, integro el bloque del Frente de Todos, pero el gobierno me considera opositor y creo que no han entendido que un frente de todos se integra por distintas líneas políticas y de pensamientos, que tiene que ser inclusivo, se tiene que generar debate, y que nos juntamos para terminar con el gobierno de Macri que tanto mal le hizo al país», manifestó.

De este modo consideró que «no hay que confundirse y menos la gente que hoy tiene la posibilidad de gobernar Santa Cruz, porque lo digo con el respaldo de la autoridad del partido, conduce SER Santa Cruz, hoy en día no estamos siendo contenidos dentro del espacio Frente de Todos y no es respetada nuestra posición política. Cada vez que queremos dar una opinión o generar un debate somos ninguneados y nos tratan de una manera extraña», indicó.

«Necesitamos un gobierno que promueva políticas, desarrollo y que fomente, porque sino pasan los días, semanas y meses y le podemos echar la culpa a la pandemia a la herencia de Macri, a la especulación financiera, pero hay cuestiones básicas y simples como tener el respeto por la vida humana y poner prioridad a la comunidad en general y principalmente en estos momentos a los trabajadores de la salud», dijo.

Finalmente y al referirse a las próximas elecciones legislativas nacionales sostuvo que «ya es un hecho y lo damos como adelanto, SER Santa Cruz irá con candidatos propios. No hay ley de lemas y vamos a ir por afuera del Frente de Todos. Esta decisión es porque lo demanda la sociedad y como espacio político creemos y tenemos que entender que esto es lo que pide toda una sociedad», sentenció.