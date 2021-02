APROSA: «las prioridades de salud están viciadas en Gregores y Piedrabuena»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Desde APROSA, la secretaria general del gremio Andrea Pérez hizo visible el descontento de los trabajadores de la Salud, «repudiamos y rechazamos enérgicamente, las actitudes del director del Hospital «Armando Zamudio» de Comandante Luis Piedrabuena, Mario Daniel Triputti, quien ha reconocido la utilización de vacunas Sputnik V, destinadas para el personal esencial de dicho nosocomio, para vacunar a familiares y empleados de políticos de esa localidad.

Mientras tanto, en el mismo hospital hay faltante de equipos de protección personal, eso hace que no se pueda trabajar como corresponde, y se hayan suspendido turnos hasta nuevo aviso.

Así, el doctor Triputti mira para otro lado y se desentiende de su personal y de la población de esa localidad.

A su vez, Pérez se hizo eco de la situación en el Hospital de Gobernador Gregores, donde su director, el doctor Enrique Ferragut, habría renunciado a su cargo, por el suministro de vacunas a personal no esencial y fuera del cronograma de vacunación pactado por el Ministerio de Salud y Ambiente.

Nos preocupa la vacunación de los trabajadores de salud, y no podemos permitir que estos casos, como también lo es el del bajo porcentaje de aplicación al personal del Hospital de Río Turbio donde llegaron más vacunas que las que se han aplicado, se puedan replicar en otras localidades.

De esta manera, y a modo de cierre la titular del gremio santacruceño de los profesionales de la salud, resaltó que al parecer los hechos concretos están marcando que la salud de los que están atendiendo dentro de los hospitales no estaría siendo la prioridad.