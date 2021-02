Apartaron al director del hospital de Piedra Buena donde se vacunó el intendente, su mujer y hasta el chofer

Facebook Twitter

Lo decidió el Ministerio de Salud de la provincia mientras se investiga el hecho. El jefe comunal de Luis Piedra Buena, Federico Bodlovic, de La Cámpora, recibió críticas por inmunizarse antes que el personal de salud.

En otra localidad cercana renunció el director del hospital por irregularidades en la vacunación

El intendente de Luis Piedra Buena, una pequeña localidad de Santa Cruz, se sumó a la lista de los políticos que deciden vacunarse antes que los mayores de los 70 años y generó un escándalo político en Santa Cruz.

Se trata de Federico Bodlovic, que responde a La Cámpora. También se vacunaron su esposa y hasta el chofer del Municipio. La maniobra quedó expuesta a partir de la filtración de tres audios del director del hospital local, que acaba de ser apartado de su cargo.

«En el caso de Piedra Buena se procedió a apartar provisoriamente del cargo al titular del nosocomio local en tanto se avanza con la investigación para determinar si se ha incumplido con los protocolos establecidos que eran de su conocimiento», dice un comunicado del Ministerio de Salud de Santa Cruz.

Tripputi era el director el Hospital Distrital «Armando Zamudio», donde se vacunaron apenas 75 de los 200 empleados.

Los audios que se filtraron son de una asamblea de los trabajadores del centro de salud, que estaban reclamando que no habían sido tenidos en cuenta para la vacunación a pesar de ser un área de riesgo permanente.

En esa charla, Tripputti confesó que se había vacunado con la Sputnik V el intendente, su esposa, la jueza de Paz, Bernardita Manucci, y los miembros del Comité de Emergencia local.

El 11 de enero pasado, el intendente había publicado en sus redes sociales que las primeras dosis eran para el personal de salud.

«Llegó a la localidad la Vacuna Sputnik V para personal de Salud», sostuvo Bodlovic en ese momento. Finalmente, la estrategia de inmunización tuvo otro matiz.

Kirchnerista

Desde el punto de vista política, el pueblo es conocido por su dinastía kirchnerista. De hecho, no tiene ni un solo concejal de la oposición.

José Bodlovic, el padre del actual intendente, gobernó durante más de dos décadas. Ahora es el turno de su hijo, que responde a La Cámpora.

Piedra Buena fue elegida como un punto estratégico para el kirchnerismo. De hecho, la reforma judicial que sigue frenada en la Cámara de Diputados propone crear una Cámara Federal de ese pueblo.

En realidad, ese tribunal se creó con la reforma de 2013, pero nunca se puso en funcionamiento. Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, la ley nunca se derogó.

Esa Cámara sería la instancia de revisión de los juzgados federales de Santa Cruz (ahora es la Cámara de Comodoro Rivadavia) y de los dos nuevos juzgados creados en Tierra del Fuego.

Pese al escándalo, el comunicado ministerio de Salud de Santa Cruz no menciona al intendente de Piedra Buena y solo destaca que hay un protocolo de vacunación «conocido por todos los entes de salud y sus autoridades».

No es el único escándalo en esa provincia. También se conoció que fueron vacunados varios adultos mayores en el geriátrico municipal de la localidad de Gobernador Gregores, aunque la provincia de Santa Cruz todavía no terminó de vacunar al personal de salud.

Por ese hecho, renunció el director del hospital local, aunque seguirá siendo investigado.

«Todos sabemos cómo se utilizaba la vacuna, le informamos lo mismo a cada director de cada localidad, a cada responsable de la vacuna local y a la autoridad ejecutiva», se lamentó la subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, Laura Beveraggi, en diálogo con FM Tiempo.

La funcionaria de Alicia Kirchner agregó: «Si después que uno se va de la localidad hacen esta revisión de datos para implementar la vacuna de otra manera, serán responsables. La forma de aplicar la vacuna es una. Había un instructivo y sabían que era así».

Santa Cruz tiene en su plan de vacunación a unas 124 mil personas. Según el comunicado oficial, hasta ahora «se han aplicado 5995 dosis en toda la provincia» y en las próximas horas recibirán otras 3000 dosis que serán distribuidas en todas las localidades entre el miércoles y el jueves de esta semana. (Fuente: Infobae)