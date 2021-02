Escándalo en Piedrabuena: El director del hospital reconoce haber vacunado a «no esenciales»

Facebook Twitter

Río Gallegos

La confirmación de lo que se habló en estos días puertas para adentro de la localidad sobre un criterio arbitrario a la hora de aplicar las vacunas que llegaron y así lo asumió el doctor Mario Triputti, director del hospital quien reconoció que se vacunó a integrantes del COE, el intendente, su padre diputado, altos mandos policiales y allegados.

La comunidad de Comandante Luis Piedrabuena atraviesa horas de indignación, conocerse y ahora confirmarse, el reparto arbitrario y discrecional de las vacunas Sputnik V que fueron llegando a la localidad, donde amparados en el poco control que se propicia en la Argentina profunda del interior, los caciques locales disponen y ordenan, tal como sucedió allí donde Federico Bodlovich, intendente, José Bodlovich, diputado y padre del intendente y allegados al poder en dicha localidad, fueron vacunados antes que los mismísimos trabajadores de salud y del hogar de ancianos.

Esta noticia generó un enojo lógico en vecinos, vecinas y sobre todo los propios trabajadores de la salud quienes pidieron una reunión con el director, doctor Triputti, quien ante ellos asumió los hechos y se excusó en la poca cantidad de dosis recibidas.

En parte de la reunión que realizó con los trabajadores de salud pública de la localidad el director dio a conocer su determinación, sobre la que expresó: «Tomé la decisión de vacunar a los viejos porque lamentablemente el hogar de ancianos no es de unos ni de otros, hay personal de salud, también de Desarrollo Social y el municipio, sin los cuales no podría estar funcionando» y agregó: «La idea era vacunar exclusivamente al personal de salud pero ellos ya tenían uno con covid y las balas le estaban picando cerca a los viejos, entonces los vacunamos porque eran los más susceptibles.»

Pero luego de ello, interpelado por una trabajadora de salud que le indicó: «No fueron sólo abuelos» los vacunados fuera del «esquema» a lo que Triputti reconoció haber vacunado también al COE y asumió también que «fueron vacunadas administrativas y también a la señora del intendente» es decir a miembros de la intendencia y allegados políticos que lejos están de la primera línea de combate contra la pandemia a lo que la trabajadora le señaló: «Usted como director no cuidó a su personal.»

A su vez, dio a conocer el número de vacunas que llegaron a la localidad, sobre el que detalló: «75 vacunas nos enviaron y no hay más hasta que nos lleguen más que según nos dijeron serán 75 más y con eso completaríamos.»

Esta situación a su vez genera la pregunta acerca de donde fueron a parar las 5.400 vacunas ya aplicadas en la provincia cuando aún hay personal de salud pública que no la recibió. (Fuente: Diario Nuevo Día)