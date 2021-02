Alberto Fernández no viene a Caleta Olivia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Se suspendió la visita del presidente estaba prevista para el jueves 18 de febrero. No se indicaron los motivos oficiales.

La misma estaba prevista para el jueves 18 de febrero. Aún no trascendieron los motivos oficiales. Finalmente se suspendió la visita que iba a realizar el presidente Alberto Fernández a Caleta Olivia.

La ciudad de la zona norte de Santa Cruz, había sido nombrada recientemente una de las «capitales alternas» de Argentina y esta iba a ser la primera visita del mandatario nacional a dicha ciudad tras ser otorgado tal status.

Fuentes de Nación confirmaron a El Diario Nuevo Día confirmaron que la visita no se realizará en la fecha prevista. Aunque aún no se han indicado los motivos oficiales.