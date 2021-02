Qué hay que tener en cuenta al momento de asistir a los Centros de Vacunación

Facebook Twitter

Caleta Olivia

En el mensaje audiovisual diario del Ministerio de Salud y Ambiente, la subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, Laura Beveraggi dio a conocer información y algunos aspectos a tener en cuenta por la comunidad al momento de asistir a los Centros de Vacunación.

Asimismo aconsejó que una vez aplicada la Sputnik V se continúe aplicando las medidas biosanitarias y protocolos pertinentes al contexto de pandemia.

En el inicio del reporte de esta jornada, la Subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud se refirió al proceso de vacunación contra el COVID – 19 con la vacuna Sputnik V.

En ese sentido, destacó que es muy importante que la comunidad cuente con cierta información antes de concurrir al puesto de vacunación y cuál es la documentación que se debe llevar. «Tenemos que ir con alguna identificación en la cual consten nuestros datos filiatorios como nombre, apellido, fecha de nacimiento y número de documento», agregó.

En cuanto al ingreso al puesto de vacunación, indicó que en el mismo, quienes concurran a vacunarse serán guiados por un asistente en primera instancia hacia un espacio donde se realizará el triage donde se permitirá reconocer los datos y comentar qué patologías se tienen, dudas que se tengan acerca de la vacunación, y recibir información impresa acerca de la vacuna.

«Inmediatamente y luego de cumplir con este paso, todos los datos proporcionados irán a una fuente única de información donde se registra el evento vacunatorio. Esa es información que quedará grabada a nivel nacional en el Sistema Nomivac, donde todos los datos y todo lo que proceda de la vacuna queda registrado», explicó.

Ropa

Por otra parte, Beveraggi señaló que a quienes concurran a aplicarse la vacuna se les recomienda concurrir con ropa cómoda que les permita dejar al descubierto la zona deltoidea y que sea fácil el acceso a la misma durante la vacunación. «Recomendamos que la vacunación sea en el brazo que no sea el que más se utiliza por si se registra algún tipo de dolor en el lugar de la punción no nos afecte en la vida diaria», remarcó.

Una vez efectuado el triage y registro, se debe tomar lugar en un asignado y en ese momento se notará que se comparte el acto vacunatorio entre cinco personas.

«La ampolla de la vacuna trae cinco dosis que se deben aplicar en forma simultánea», subrayó la Autoridad de Salud. A la vez, manifestó que la vacuna sufre un proceso de descongelamiento y en ese momento el personal que realizará la vacunación comentará a las personas que están esperando para la aplicación de la Sputnik V detalles acerca del acto.

«Es probable que una vez realizada la aplicación de la vacuna, se deba esperar unos minutos en otro sector dado que la zona donde se aplicó la dosis pueda presentar algún dolor. El proceso vacunatorio dura entre 15 y 30 minutos. Es importante que en el compás de espera se reconozca si se presenta algún síntoma, si hay alguna sensación extraña porque toda esa información se documenta y se acompaña por personal asistencial», expuso.

Una vez que finaliza el tiempo de espera, se recibirá en mano el carnet que avala que se recibió la primera dosis.

«Es un documento muy importante que se debe conservar porque el mismo se debe presentar cuando se aplique la segunda dosis. La misma puede ser aplicada entre los 21 días y 3 meses después de aplicada la primera dosis», recalcó.

«Entre la aplicación de la primera y la segunda dosis y hasta que se adquiere la inmunidad por el estímulo de todo nuestro mecanismo de defensa, se deben mantener todos los cuidados que se recomiendan siempre, tales como el uso del tapabocas, la ventilación de los ambiente, el distanciamiento social, limpieza de superficies y no estar más de diez personas en espacios pequeños», consideró.

En ese contexto, Beveraggi indicó que la aplicación de la vacuna garantiza que si una persona se enferma, la enfermedad será benigna pero de igual modo se deben seguir aplicando todas las medidas de prevención que se vienen repitiendo permanentemente en tiempos de pandemia.

«El momento de aplicación de la vacuna es muy importante, por lo tanto aconsejamos que dispongan de todo ese día para hacer control de síntomas. Muchas veces horas después de recibir la vacuna se puede tener sensación de cansancio, dolor en el sitio de vacunación, entre otros. Son efectos esperables de la vacuna pero ante cualquier duda pueden consultar en el puesto de vacunación», detalló.

Finalmente, señaló que «la dinámica de un día para la vacunación es importante, razón por la cual aconsejamos que no planifiquen otras actividades dado que pueden aparecer algunos síntomas».