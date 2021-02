El Calafate no exigirá aislamiento a quienes ingresen por fines turísticos o particulares

Facebook Twitter

El Calafate

El municipio quiere llevar certezas a todas las personas que tienen previsto viajar desde o hacia El Calafate, ya sea por motivos particulares o turísticos.

La villa turística no solicitará aislamiento de ningún tipo a quienes ingresen desde otras jurisdicciones. Esta información fue verificada con autoridades del Gobierno provincial.

Se recuerda que el único permiso que deben tramitar aquellas personas que visiten El Calafate es el de circulación provincial, que se tramita en circulacion.santacruz.gob.ar. Una vez dentro de la plataforma deberá seleccionar el que corresponde a «Circulación aéreo/terrestre por Motivos Particulares/Turísticos» y completar los campos correspondientes dentro del mismo.

o Si viaja a El Calafate en vehículo particular y NO se va a alojar en un hotel, debe tramitar el permiso de «Circulación Aéreo/Terrestre por Motivos Particulares/Turísticos».

o Si viaja a El Calafate en vehículo particular y SI se va a alojar en un hotel, debe tramitar el permiso de «Circulación Aéreo/Terrestre por Motivos Particulares/Turísticos». Para poder completar esta solicitud usted deberá adjuntar una foto de su reserva de hotel. Aclaración Importante: Si usted se va a alojar en un hotel y viene de cualquier otra provincia que no sea la de Santa Cruz, a los requisitos anteriores deberá sumarle una foto de la póliza de seguro del viajero con cobertura por COVID-19.

o Si viaja a El Calafate en avión y NO se va a alojar en un hotel, debe tramitar el permiso de «Circulación Aéreo/Terrestre por Motivos Particulares/Turísticos». Una vez dentro la plataforma solicitará que seleccione el tipo de transporte, y usted debe elegir «Aéreo particular».

o Si viaja a El Calafate en avión y SI se va a alojar en un hotel, debe tramitar el permiso de «Circulación Aéreo/Terrestre por Motivos Particulares/Turísticos».

Una vez dentro la plataforma solicitará que seleccione el tipo de transporte, y usted debe elegir «Turismo Aéreo».

Para completar dicho permiso deberá adjuntar una foto de su reserva de hotel, una foto de su póliza de seguro del viajero con cobertura por COVID-19.