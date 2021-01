Juan Acuña Kunz, comenzó a atender en Centro de Salud en Cañadón Seco

Facebook Twitter

Cañadón Seco

«Me complace informarles, que he sido convocado por El Comisionado de Fomento el Sr Jorge Soloaga y su equipo de trabajo, para asesorar en cuestiones relacionadas con la salud, la pandemia y la atención médica en el centro de salud «Marta Aquino»del tradicional y centenario barrio de Gas del Estado», informó el reconocido médico caletense, Juan Acuña Kunz en su red social.

Acuña Kunz destacó que está a «a disposición de los vecinos de Cañadón Seco los días lunes y miércoles de 19 a 21 realizando además, todo tipo de Estudios Ecograficos con un moderno Ecógrafo que fue adquirido por dicha comisión».

El médico agradeció al «comisionado de Fomento Jorge Soloaga, su equipo dirigido por la Sra Estela Llampa que me han permitido estar al lado de la gente de nuestro querido e histórico Cañadón», aseveró Juan Acuña Kunz, quien en el acto de cierre de gestión de la Comuna fue reconocido por su compromiso social en un 2020 de pandemía.

Por su parte, en el programa «El último que apague la luz», que conduce Ricardo Duarte por FM 96.5 Radio San Jorge que «fue una convocatoria de Soloaga, junto a su equipo de trabajo me ofreció que lo acompañe en situaciones fundamentales, como es el tema de la pandemia. Y no solo en este tema, sino en todo lo que se refiere a salud».

El médico consideró que «es un centro correctamente instalado desde el punto sanitario, con equipos de moderna tecnología», dijo y destacó que «acá no hay que darle importancia a la convocatoria entre un hombre peronista que convoca a un radical. En el tema de salud no debe haber diferencias, sino pensar en la gente en estos momentos de pandemia».

En este sentido, señaló que «son momentos de trabajar en forma conjunta. Nosotros, desde el inicio de la pandemia, priorizamos muchas cosas: un hospital con respiradores, aislarnos, priorizar el ibuprofeno y la ivermectina, entre otros y todo eso, creemos que tomar esas precauciones no estuvimos errados».

«Todas estas cosas fueron para dominar la pandemia. Lo adelantamos y la gente lo fue entendiendo y fueron importantes, inclusive cuando fuimos a Gallegos y lo planteamos».

Sobre los casos de COVID-19 en Caleta Olivia consideró que «actualmente hay reactivos y que la gente no acude a hisoparse, es cierto. Cada vez, consultan al médico y cuando sospechan que tienen síntomas de COVID se autoaislan. Por eso es conveniente confirmarlo con el hisopado, pero hay una gran cantidad de gente que en estos momentos tuvo COVID sin síntomas. Es decir que portan la enfermedad de forma asintomática y sobre todo en los jóvenes y niños», aclaró.

«Hemos llegado al 40 por ciento de los contaminados en Caleta Olivia y si multiplicamos los registrados, debemos multiplicarlo con aquellos que están asintomáticos y pasaron el ciclo del virus. Alrededor de 30 mil personas ya deben haber contraído el virus en la ciudad», opinó.

Acuña Kunz manifestó que «en Caleta Olivia no creo que haya un disparador del virus. Vamos a seguir disminuyendo hasta el punto de ataque de la vacuna y con la vacuna vamos a controlar aún más, inclusive a los adultos mayores. Por eso es determinante tomar buenas decisiones. Una de ellas es vacunar a los mayores de 55 años. Sería un error empezar a vacunar a partir de los 70 años», sostuvo y aseguró que aún no se ha vacunado.

Finalmente analizó que «hay que vacunarse lo antes posible y especialmente aquellos que son pacientes de riesgo».