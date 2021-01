Guenchenen: «AESA creció durante el gobierno de Macri a costa de fundir otras empresas regionales»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Así lo expresó el Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero, en relación a la medida de fuerza iniciada a la contratista.

«Recibieron todos los contratos, préstamos, y se llenaron de plata. No pueden salir ahora a decir que no pueden pagar sueldos y tienen que despedir trabajadores. Acá hay algo raro».

Desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz iniciaron una medida de fuerza ante la empresa AESA, por una serie de reclamos que incluye mala liquidación de sueldos, vehículos en mal estado, falta de herramientas de trabajo, y demoras en la asignación de tareas a los trabajadores afectados por el artículo 223.

«Esta es una empresa que ha sido muy favorecida con la gestión anterior de YPF, durante el gobierno de Mauricio Macri. Tuvo los contratos más grandes de la provincia, recibieron préstamos, y se llenaron de plata. No pueden salir ahora a decir que no pueden pagar sueldos y tienen que despedir trabajadores. Acá hay algo raro» señaló el dirigente sindical.

«Ganaron contratos de remediación ambiental, O&M, contratos de planta, equipos, de todo tipo, no sólo con YPF, sino con otras operadoras también. Crecieron durante el gobierno de Macri, a costa de fundir otras empresas regionales, que se quedaron sin trabajo» añadió Guenchenen.

«Están realizando una gestión deplorable, y su desprecio por Santa Cruz es tal, que ni siquiera tienen un referente de Recursos Humanos con poder de decisión para que podamos resolver los problemas que viven los trabajadores», puntualizó.

La medida de fuerza, iniciada desde primeras horas del lunes, abarcó la totalidad de las bases operativas de AESA en la zona norte santacruceña, desde Los Perales hasta Caleta Olivia.

En tanto, las medidas de fuerza continuaron este miércoles en la planta de YPF en LH 3 y Cañadón Seco, en reclamo de distintas reivindicaciones laborales y salariales, mejoras en condiciones de trabajo en la empresa SEIP.

«Este es el momento en que la operadora comience a cumplir, ante los numerosos reclamos que venimos planteando desde hace tiempo y hasta el momento no hemos recibido soluciones de ningún tipo», aseveró Güenchenen.