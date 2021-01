Deben pagar el aguinaldo y el bono de 30 mil pesos: Trabajo homologó acuerdo con el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz.

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Tras la firma del acuerdo entre la Cámara de Operadoras y de Empresas de Servicios, el ministerio nacional confirmo el acuerdo que obliga a las empresas a pagar el aguinaldo y bono a los trabajadores bajo el Art. 223.

El secretario gremial, Carlos Monsalvo explicó, primero que «A fines del año pasado logramos firmar el Convenio Colectivo de Trabajo, después de muchos meses de discusión, luego homologamos las escalas salariales de las categorías y funciones. Felizmente la semana pasada hemos sido notificados de la homologación definitiva del convenio por el ministerio de trabajo de la nación». Y agregó que de esta forma «Nos reconocen con un convenio oficial que regirá la actividad petrolera privada en la provincia».

«Nos pusimos a trabajar en la impresión del CCT y en la distribución para que los trabajadores tengan su convenio, también realizaremos capacitaciones para los delegados e interesados en saber el marco que protege al trabajador. Vamos a asegurar el cumplimento y su aplicación» afirmo Monsalvo en declaraciones a la prensa.

También el referente de la sede de Pico Truncado anunció «Logramos que se pague el aguinaldo a los compañeros con el Art. 223., las empresas ya habían manifestado que no les correspondía y nosotros hemos hecho hincapié en por la situacon de pandemia no se ha podido trabajar. Hay decretos nacionales que han regido la actividad y finalmente, lo hemos discutido con las cámaras y los sindicatos».

«Firmamos el acuerdo con las Cámaras y, luego nuevamente la cartera de Trabajo nacional, ratificó y homologo el acuerdo y se pagará el aguinaldo a todos los compañeros. También esta firmado el adelantamiento de la cuota del bono de 30 mil pesos.

De esta manera se reajusta el salario de los trabajadores», sin dudas Monsalvo se mostró satisfecho de estos logros y aseguró «Nada ha sido fácil y muchos menos el año pasado, las gestiones y reuniones se han hecho más difíciles, sobre todo con el sector empresarial que ralentizo y quiso quitarnos derechos. Pero tenemos el firme compromiso de Claudio Vidal de no ceder, no claudicar siempre encontramos la forma de tener logros para los compañeros».