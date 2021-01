«En el país de los ciegos, el tuerto es rey»

Facebook Twitter

Por Guillermo Ritondale

Viernes 8 de enero, estaba trabajando y me llegó un mensaje de un amigo: «Suspendí el asado de mañana por mi cumpleaños».

Me preocupó. Algo debía haber ocurrido. Le pregunté. Me contestó con un audio: «Lo que pasa Guille… es que… viste que el Presidente dijo que no hay que salir de madrugada… y no vaya a ser que tengamos problemas… que nos secuestren el auto… decidimos con los muchachos suspenderlo para más adelante…»

Está terminando una semana donde en Caleta Olivia hubo mucha actividad por el problema del agua. Por si alguien no lo sabe, nuestra ciudad de ochenta mil habitantes, costera, carece de agua potable. Recibimos agua de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, que se provee de un lago de Chubut. Lo que no usa Comodoro lo usa Rada Tilly y lo que sobra viene para Santa Cruz. ¿No hay forma de proveerse de agua santacruceña? Por supuesto que sí, pero… habría que hacer obras. Gestionar sin robar… Demasiado pedir…

Se dice que no hay fondos. La obra hay que hacerla hace cuarenta años. Esta gestión dice no contar con fondos y durante los cuatro años de Gobierno de Cambiemos, dijeron que les faltaba apoyo nacional (antes de Cambiemos, la misma gente que gobierna esta provincia manejó el Gobierno Nacional por 12 años).

Tampoco nuestros representantes de Cambiemos hicieron nada en sus cuatro años al frente del Ejecutivo en Buenos Aires.

La Empresa Newcomb Cerro Negro publicó en su informa anual 2019, los montos aportados a la provincia de Santa Cruz (a su Gobierno): casi noventa millones de dólares. Además, entre otras cosas, aportó cinco millones de dólares directamente en las comunidades de Perito Moreno, Los Antiguos y Las Heras, donde la Empresa desarrolla la actividad extractiva de oro y plata.

La Empresa facturó, en el año del informe, 686 millones de dólares por venta de oro y casi 70 millones por venta de plata. En ese año, pagó sueldos y aportes por un total de casi 90 millones de dólares. Esto solo es por una Empresa minera ¿Cómo tienen el coraje de venir a enfrentar a la gente y decirle que no hay fondos para las obras que traigan agua? ¿Cómo hacen los serviles que tiene el Gobierno provincial en Caleta, para vivir acá y mirar a la cara a sus vecinos?

Muchos indignados marchamos por la falta de agua y muchos se quejaban porque no había más gente en la marcha. La gente no tiene ganas de ir, porque entiende que estos funcionarios eternos JAMAS harán lo que corresponde, porque SU PLAN DE GOBIERNO ES MANTENER A LA POBLACIÓN EN LA INDIGNIDAD, GASTANDO TODO SU TIEMPO Y ESFUERZO EN SOBREVIVIR, mientras ellos roban a su gusto y compran las voluntades necesarias para agrupar lacayos (incluidos los pseudo opositores, que con su presencia «venden» la idea de que el Gobierno es democrático) o dispersar a opositores reales, que no se dejan comprar.

El problema es serio de verdad, el agua se provee en camiones que cobran carísimo. Camiones que generan un negocio millonario ¿para quién? Todos en Caleta lo sabemos.

La provincia es conducida desde siempre por el mismo grupo político. Mejor sería decir el mismo grupo familiar.

Y decir conducida es decir que los tres poderes del Estado, quienes son proveedores de bienes y servicios del Estado y todo aquel que obtiene algún beneficio del Estado omnipresente, es parte del «clan».

El resto debe padecer la falta de agua, los paros docentes eternos, la falta de seguridad, la carencia de servicios de salud, la «caca» brotando de las calles, los olores en el mar porque no hay tratamiento de líquidos cloacales… y sigue la larga lista.

¿Por qué los problemas no se solucionan? Porque la gente que gobierna se queda con el dinero que debía ser para las obras y además hace negocios con el padecer de la gran mayoría.

Y en ese caso… ¿Por qué siguen gobernando y nadie les gana una elección? Porque la «oposición» es cómplice y se conforma con los vueltos que les hacen llegar. Los dirigentes opositores juntan sus propinas y con esas actitudes miserables salen de su miseria (económica), consiguen trabajo para sus hijos o los «becan» para que estudien. Ni vergüenza les da seguir viviendo en el mismo lugar donde casi todos padecen por su ineptitud y complicidad.

Y también porque la gente, como mis amigos del asado, prefieren «no pelear para no tener problemas» en lugar de enfrentar las injusticias. Y entonces elegimos «representantes» a los que no les pedimos mucho ¿Por qué no hubo ningún legislador nacional ni provincial, ni municipal en Caleta Olivia esta semana, peleando a favor del pueblo que los eligió? ¿Por qué no hay ningún representante del pueblo de la provincia de Santa Cruz que desafíe el ilegal Toque de Queda dictado por la Gobernadora, a sugerencia de sus patrones de Buenos Aires?

¿Qué pasaría si un legislador nacional, provincial o municipal se manifestara en contra de este último atropello presidencial, transitando libremente por algún lugar de la provincia? ¿Sería detenido? ¿Y después? ¿Le darían prisión?

Estos impresentables que nos gobiernan son capaces de dar prisión efectiva a quién desafía el avasallamiento de nuestros derechos, mientras apañan y esconden a los que robaron fortunas para ellos.

Pero creo que, en realidad, el Gobierno Nacional y el Provincial es un grupo de ineptos, que solo avanzan porque nosotros nos corremos y les damos paso. Cuando, por ejemplo, el campo se plantó, recularon de inmediato.

Ahora, los mismos que agruparon a un millón de personas en la Casa Rosada para sacar rédito político hasta del velorio del Diego o que llenaron las plazas para defender el aborto o que transportaron gente de todo el país para querer mostrar convocatoria el 17 de Octubre, esa misma administración política pretende que no circulemos de madrugada, mientras permiten que en las ciudades turísticas se aglomere gente sin control durante el día. O prohíben casi todas las actividades comerciales, menos el Casino, porque es de un amigo. O habilitan La Salada… Dios sabrá a cambio de cuánto dinero.

Todo tiene que ver con todo. Mientras no desarrollemos la resistencia individual ante los atropellos diarios, no tendremos la firmeza para generar representantes que nos defiendan convenientemente.

Hasta que eso llegue, Caleta seguirá sin agua, Santa Cruz sin educación ni salud y las obras para mejorar la vida de todos seguirán siendo postergadas para que ciertos personajes que todos conocemos sigan aumentando sus fortunas mal habidas.

Y mi amigo deberá rezar para que en su próximo cumpleaños le den permiso de invitar gente a su fiesta.