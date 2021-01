Denuncian a dos médicos del Hospital de Pico Truncado por maltrato y persecución laboral y discriminación

Facebook Twitter

Pico Truncado

Personal de salud del Hospital de ésta ciudad radicó una exposición en la División comisaría Primera denunciando a dos médicos de ese nosocomio.

Según datos recabados por La Prensa de Santa Cruz, el denunciante detalló que el lunes pasado alrededor de las once de la noche, recibió maltrato y persecución laboral y acusó a los doctores Mercedes Picaso y Leonardo Riera (director interino del Hospital).

En su declaración el denunciante señaló que tras negarse a recibir a un paciente «la doctora Picaso me trató de negro, vago de m….y lo único que hago es rascarme las p…..», denunció y agregó que «me decía que no quería trabajar. Luego me amenazó que iba a llamar al doctor Riera. Efectivamente lo llamó y llegó al Hospital. También me maltrató, mientras la doctora se victimizaba y se largó a llorar».

Aseguró además que en «ningún momento contesté mal, ni nada. Fueron momentos muy tensos y con testigos que presenciaron todo», sostuvo el denunciante que prefirió mantener su nombre en reserva ante el miedo de posibles represalias laborales.

Señaló también que el doctor Riera manifestó «soy el director del hospital y acá doy las órdenes yo porque el hospital es mío y vos haces lo que yo te ordeno», aseveró.

En tanto, de acuerdo a datos recabados, el denunciante, quien se desempeña en el área COVID del nosocomio, se habría negado a recibir a una mujer de 60 años en el servicio de guardia, teniendo en cuenta que ingresó con otra problemática y no tenía coronavirus.

«Era una persona que ingresó con neumonía, obesidad morbida y con problemas renales e ingresarla al Hospital era exponerla a un riesgo mayor», aseguraron fuentes hospitalarias consultadas.