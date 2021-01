Vecinos autoconvocados: «una vez más, demuestran que no les importa su pueblo»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Legisladores provinciales aprobaron hoy la emergencia hídrica en Caleta Olivia y posteriormente, la Asamblea Permanente de Vecinos Autoconvocados emitió un duro comunicado de prensa.

El texto dado a conocer señala que: hoy miércoles 13 de enero, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la diputada por el pueblo de Caleta Olivia, Liliana Toro, que determina la emergencia hídrica. algo que ya se encontraba en vigencia mediante el decreto 1234/18 desde el 21/12/18.

«El bloque mayoritario de la Cámara no aprobó otro proyecto que había sido presentado por el diputado Roquel, en el cual se pedía eximir del pago del servicio de agua potable y cloacas a los vecinos de Caleta Olivia durante la emergencia hídrica, solicitar a la Cooperativa Popular Limitada eleve el caudal a 700m3 por 90 días, realizar inspecciones en la zona de meseta Espinoza y Cañadón Quinta para detectar tomas de agua de empresas privadas y realizar multas y ceses de las mismas, determinar mediante representación vecinal controles a la emergencia en cuanto a los gastos, inversiones, plan de contingencia y plazos de ejecución de obras y tareas», indicaron.

Agregan que «evidentemente no les importa solucionar los problemas de Caleta Olivia.

no es su tarea para la cual fueron elegidos, ser marionetas de la capital provincial.

tenían la oportunidad de demostrar agallas, tristemente demostraron sumisión al poder central».

«Sr. vicegobernador Eugenio Quiroga, Sra. diputada Liliana Toro, Uds están para defender a la gente, no a un grupo que su único objetivo es tener la posibilidad de seguir gastando los recursos económicos del pueblo sin control y sin llevar soluciones».

«Queremos agua!!!. Caleta seguirá luchando, solo las caletenses y los caletenses podemos salvar nuestro pueblo, a no bajar los brazos!!!», manifiestan.