Confirmaron el cronograma de pago de la primera cuota del SAC y sueldo de diciembre

Caleta Olivia

Esta mañana, el Intendente Fernando Cotillo recibió al secretario general del SOEM Julián Carrizo a fin de definir el cronograma de pago para empleados municipales, en razón de lo establecido tras el acuerdo firmado recientemente.

De esta manera, y tal como lo había anticipado el Ejecutivo, entre esta semana y la próxima se concretará el pago de aguinaldo, el cual no tendrá descuentos bancarios, y posteriormente se abonaran los sueldos con el correspondiente porcentaje de incremento salarial fijado.

«La idea es depositar mañana miércoles para que todos los empleados municipales tengan el jueves, de 8 a 24 horas sin descuentos bancarios, tendrán habilitado en la cuenta la primer cuota del SAC del acuerdo que firmamos y el lunes estaríamos transfiriendo los sueldos del mes de diciembre para que estén habilitados el martes a primera hora. Esta liquidación ya iría con el 10% de incremento, el primer porcentaje de la pauta», sostuvo Cotillo.

Respecto al pago pendiente de la ayuda escolar, comentó que el compromiso es cancelarlo junto a la próxima cuota del aguinaldo, que se espera poder concretar durante la primera semana del mes de febrero.

«Es un compromiso que asumimos con el gremio y lo vamos a llevar adelante, y esperamos en marzo, que tenemos la reunión pendiente que surge del acta, poder acordar la nueva pauta de la ayuda escolar que es nuestra intención y la demanda del gremio, llevarla a los niveles que está pagando la provincia», añadió el intendente.

Por su parte el secretario general de la entidad sindical consideró que el Ejecutivo está dando respuestas a los diversos requerimientos, y señaló que se logró acordar con la entidad bancaria que nuclea a los empleados de la comuna para que no se apliquen descuentos en el pago de los aguinaldos.

«Quiero destacar el acompañamiento del gobierno provincial, desde la Gobernadora, el ministro de Economía y el de Gobierno. Cuando ellos vinieron acá nosotros no teníamos disponibilidad de plata para discutir cuanto era el porcentaje, ese compromiso se lo llevaron a la gobernadora y conjuntamente con el intendente pudimos resolver el tema del aumento que vino a colmar las expectativas que teníamos los trabajadores», expresó Julián Carrizo.