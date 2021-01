Santa Cruz en jaque por el Covid: alertan por la situación y piden la urgente intervención de Nación para frenar los contagios.

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La Diputada Provincial Nadia Ricci realizó un llamado de alerta a las autoridades y pidió asistencia del Gobierno Nacional ante el avance de la pandemia que está destruyendo Santa Cruz.

«Vivimos los peores momentos de la pandemia en la provincia, con terapias saturadas, pocos médicos y casos que no paran de crecer», remarcó Ricci.

La legisladora dijo que los casos se multiplican hora a hora sin que se registren acciones de las autoridades para frenar o intentar controlar el brote.

Ricci dijo que en Santa Cruz nunca se frenó la primera ola, lo que llevó a un sistema totalmente colapsado y a una saturación de todos los vecinos.

En Río Gallegos, capital de la provincia, hoy hay solo 14 camas de terapia intensiva y todas están ocupadas.

«Hoy tenemos familiares que ruegan por un lugar en la terapia para sus padres; muchísimos casos, muy pocos testeos y un gobierno que mira para otro lado, como si nada pasara.»

La legisladora se preguntó: Qué nos está pasando como sociedad, mueren 10 personas en un día y no pasa nada, el gobierno no reacciona. Tenemos los peores índices de Argentina y uno de los más altos del mundo, pero las autoridades miran para otro lado.

Desde la UCR cuestionaron la falta de acciones concretas por parte del sistema provincial para reforzar el sistema sanitario y dijeron que el Gobierno incumple todos los anuncios que realiza.

«No se terminó la ampliación del Hospital Regional de Gallegos; no se puso en marcha el Hospital Militar; no se pide auxilio a Nación como corresponde; no se organiza el plantel de médicos matriculados en la provincia para que colaboren en una situación catalogada como «de guerra»; faltan profesionales en toda la provincia y no hay respuestas ni acciones de prevención», remarcó Ricci.

Además destacó que Santa Cruz necesita una intervención sanitaria, que se envíen médicos terapistas y enfermeros para reforzar de forma urgente los planteles sanitarios y que se organicen acciones de prevención en toda la provincia.