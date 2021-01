Jorge Soloaga recibió formalmente el camión de salud de petroleros y se realizó el PCR

Facebook Twitter

Cañadón Seco

El presidente de la Comuna de Cañadón Seco, Jorge Soloaga resaltó la calidad tecnológica y coordinación en el área de salud, al recibir el camión sanitario y laboratorio móvil del Sindicato Petroleros, que conduce Claudio Vidal.

En la mañana de este viernes, el camión móvil de salud se instaló en el ingreso a la localidad para realizar testeos rápidos a trabajadores del sector y vecinos de Cañadón Seco.

En la visita, Soloaga fue recibido por el referente del Sindicato Petrolero de Caleta Olivia, quien lo interiorizó del funcionamiento de la moderna unidad.

Consideró que «cuando las decisiones que se toman, trascienden las fronteras de lo específico de una organización, realmente adquieren una característica notable y altruista y nosotros no podemos menos que señalarlo. Y esto también lo hicimos el 13 de diciembre, cuando le entregamos el bastón de mariscal Petrolero a Claudio Vidal. Y hoy en los hechos venimos a resaltar y reafirmar ésa determinación», dijo y agregó que «con estos gestos se está protegiendo a la gente, a los vecinos, a los trabajadores. Este tipo de actitudes Cañadón no las olvidará nunca: ni desde lo institucional, lo vecinal y mucho menos desde lo social».

Soloaga se preguntó además «porqué no era habilitada una estructura de éstas características. Tuve la oportunidad de visitarlo y realmente no me explico cómo no se habilitó en su momento», sentenció y determinó realizarse el hisopado.

«Tienen profesionales de primer nivel y una atención maravillosa», aseveró.

Opinó además que «este tipo de acciones que realiza el Sindicato, debe ser tomando como ejemplo. Pero lo fundamental hoy es resaltar éste comportamiento institucional que enaltece a la organización sindical. Por eso, éste es el mejor ejemplo y abrazamos esta llegada del camión sanitario en nuestra comunidad».

Por su parte, Pablo Carrizo confirmó que de 45 hisopados realizados en las primeras horas de la mañana, se detectaron cinco casos positivos de coronavirus.

«De los casos positivos se le dará la información a los COE locales y a partir de allí se estarán informando a la gente que dio positivo», informó.

Agregó que «agradezco la presencia de Soloaga, porque esto significa mucho para la institución, el trabajo mancomunado y cuyo resultado será positivos para todos», señaló y destacó que el camión sanitario permanecerá en el ingreso a Cañadón Seco hasta el domingo y posteriormente Pico Truncado y Las Heras.