En 1985 se robaron a un niño de 2 años en Mendoza y hoy lo buscan en Caleta Olivia

Caleta Olivia

Una familia que reside en Palmira, en la provincia de Mendoza continúa con la búsqueda de su hijo que fue «robado» en el año 1985 cuando tenía dos años de vida, de una finca ubicada en Pastal Lavalle.

Dora Lagos, una de las hermanas se contactó con La Prensa de Santa Cruz para solicitar ayuda de la comunidad y dar con el paradero de Jorge Luis Lagos, quien el próximo 6 de febrero cumplirá 38 años.

«Hace muchos años que venimos pidiendo justicia y en los últimos meses nos llegó información que mi hermano podría estar radicado en Caleta Olivia», dijo Dora Lagos y recordó que su hermano, quien por información que le suministraron podría llamarse Carlos Ignacio, se lo llevaron cuando tenía dos años y medio un 18 de noviembre de 1985.

«Son muchos años para dar con su paradero y hace poco nos llegó información», señaló y reiteró su pedido para que quien pueda aportar datos, se comuniquen con la familia quien actualmente no pueden viajar desde Mendoza a Santa Cruz.

«Mi hermano tiene como característica un sexto dedo meñique en la mano derecha. Recibimos un llamado anónimo que nos aporta datos y nos dijeron que actualmente tiene 3 hijos, pero realmente necesitamos contactarnos con él», solicitó.

Dora Lagos relató que en 1985 sus padres fueron a un cumpleaños de un sobrino (Jorge Flores). «Ese año mi madre estaba embarazada de mi, y dejó a mi hermanito jugando con otros nenes en la puerta de la casa. Cuando ya habían preparado la mesa para comenzar el cumpleaños, mi madre salió a buscarlo y ya no estaba. Empezó a preguntar si alguien lo vio y nadie había visto nada. Fue una búsqueda desesperada hasta con mi padre, quien en ese momento no se encontraba porque había salido a ver un trabajo», recordó.

Según las investigaciones, existen sospechosos en la desaparición del pequeño: se trata de Pedro Agustín Agüero (ex marido de la madre y padre de una hermana mayor), y Juan Carlos Barrios.

Para aportar información, se podrán comunicar a los números: 2634 796029 o al

2634 37-8185.