Los residentes en Comodoro no tienen permitido el ingreso a las playas santacruceñas

Comodoro

El comisario del puesto Ramón Santos, Luis Alberto Alarcón, indicó que «nos pasa que todos los días y sobre todo los fin de semana, que quieren venir esta zona a las costas santacruceñas, entre Ramón Santos y Caleta Olivia y no se está autorizando».

El segundo jefe de la Comisaría de Ramón Santos, Luis Alberto Alarcón, indicó que por la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus no se están permitiendo los ingresos desde Chubut a las playas santacruceñas.

«Le estamos dando a conocer esa información a la gente que viene desde Comodoro. Solamente se permite el ingreso a los ejidos urbanos que puede ser a Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado, pero no a la zona de playas», aclaró.

Por otro lado, el comisario aclaró que aquellas personas que quieran ingresar en vehículos particulares con algún destino dentro de la provincia y deban pasar por el control, deberán contar con el Permiso Nacional y el de la provincia de Santa Cruz que se tramita a través de la página web. En caso de no contar con el mismo, deberán solicitar en forma online o volver a su lugar de procedencia.

El horario para circulación por el puesto es desde las 7:30 hasta las 20 horas. «Los controles del puesto policial se mantienen las 24 horas con personal policial en ruta y siempre con las recomendaciones relacionadas a la Ley Nacional de Tránsito, a los permisos de circulación Nacional», agregó el comisario. (Fuente: ADNSur)