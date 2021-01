Joven deseadense denuncia favoritismo en capacitación de AOMA

Facebook Twitter

Puerto Deseado

Una joven aseguró sentirse estafada por la forma en que se manejó un promocionado curso de minería realizado por el sindicato AOMA que tenía como propósito la inserción laboral en ese sector.

Todo comenzó hace unos días cuando la joven Johana Florentín utilizó la red social Facebook para exponer su experiencia en un curso de minería dictado de manera virtual en Puerto Deseado para 40 mujeres, de las cuales serían seleccionadas 10 con mejor promedio para pasar a la capacitación presencial con chances de un empleo en una mina, pero, pese a que Johana obtuvo un promedio sobresaliente no quedó seleccionada.

La muchacha posteó varias fotos de las calificaciones obtenidas y se preguntó qué parámetros utilizaron para elegir a las 10 participantes para el curso presencial.

«Ahora yo me pregunto; ¿en base a qué se eligieron a las 10 chicas? Sinceramente jugaron y juegan con gente que en verdad creyó en esto, en una oportunidad laboral en un cambio de vida. No alcanza tener notas buenas y estudiar todo el día si no tenés un buen apellido. Bronca e impotencia es lo que siento», escribió, y agregó: «Dejo mi número y lo invito al señor Castro (Javier) de AOMA a llamarme y decirme personalmente por qué no quedé, y por qué se fue metiendo más gente al curso que era para 40 chicas sorteadas únicamente».

El posteo rápidamente se volvió viral y cosechó cientos de comentarios, incluso de jóvenes de otras localidades como Pico Truncado y San Julián que se sintieron identificadas y también dijeron haber sufrido situaciones similares en los cursos dictados allí. (Fuente: PD digital noticias)