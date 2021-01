Petroleros junto a los Reyes Magos recorrieron los barrios, visitaron el Gorosito repartiendo alegría , golosinas y agua en barrios de la ciudad

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La tarde calurosa del miércoles tuvo la grata visita de los Reyes Magos «Petroleros» que iniciaron su camino por el barrio «Esperanza»para continuar por los barrios de la ciudad.

El centro caletense también tuvo la visita del trío que a caballo llegaron hasta el Gorosito y finalmente visitaron el hogar de niños.

La iniciativa organizada por el Sindicato Petroleros y Gas Privado de Santa Cruz, forma parte de la política cultural que impulsa el Secretario General Claudio Vidal, a través de propuestas recreativas que convocan a las familias de la ciudad en distintos espacios públicos.

Sobre el tema, Pablo Carrizo, referente de la sede local, manifestó que «desde la Sindicato Petrolero a través del compañero Claudio Vidal y el equipo de trabajo que tenemos en Caleta, quisimos llegar una vez más a los pibes que más necesitan, tenemos una gran responsabilidad social. Este año iniciamos un camino de mucho trabajo, seguimos con las premisas de nuestro conductor».

El secretario general petrolero, Claudio Vidal, manifestó que «llegaron las vacaciones, y sabemos que por la situación general muchos niños deberán pasarla en sus casas. Por eso nos pareció significativo estar presentes, y que el hecho de que no hayan podido viajar, no signifique que no van a poder pasar un buen momento. Tenemos un equipo comprometido en alegrarle el día a nuestros pequeños».

Agua

Al ser consultado Carrizo indico que «desde petroleros continuamos con el operativo para repartir agua en la ciudad, actuamos de forma solidaria y tratamos cumplir con toda la demanda que tenemos, los vecinos están cansados de esperar».

«Estamos tratando de armar cronogramas de distribución que podamos cumplir, además ahora los vecinos que puedan acercarse al polideportivo para cargar sus tanques lo haremos y de esta forma descomprimir la situación».

Carrizo por último reafirmó que «seguiremos estando del lado del pueblo, de los trabajadores, vamos a continuar colaborando con nuestra comunidad».