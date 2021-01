Diputados patagónicos de la UCR piden a Nación que incluya a la pesca en el decreto que reduce y exime de derechos de exportación

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Roxana Reyes (Santa Cruz), Gustavo Menna (Chubut) y Lorena Matzen (Río Negro) presentaron un proyecto de Resolución por el cual piden incluir a la actividad pesquera en el decreto que Nación emitió el 30 de diciembre para disminuir y eximir de derechos de exportación a producciones regionales.

«El decreto 1.060/2020 les da preeminencia a los productos agroindustriales, pero omite a la actividad pesquera, que en la Patagonia concentra la mayor proporción de capturas y embarques de especies como langostino, merluza hubbsi y calamar illex a través de los puertos ubicados en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego» explicó el diputado chubutense Gustavo Menna.

«Teniendo en cuenta la necesidad de la Argentina de obtener divisas para generar producción y empleo, los legisladores calificaron de «auspicioso» el sentido del decreto 1.060/2020, «aunque, una vez más, ha prescindido de tener en cuenta a la Patagonia como una de las economías regionales que aporta de modo relevante a las exportaciones».

Cabe destacar que en nuestro país la pesca es el octavo complejo exportador y emplea a más de 23.000 personas en forma directa.

Según datos oficiales de 2018 las provincias patagónicas suman u$s 1.454,3 millones sobre un total de u$s 2.148 millones de exportaciones, lo cual representa casi el 68% del total que exporta la República Argentina en materia pesquera.

La diputada santacruceña Roxana Reyes analizó que, pese a los datos significativos sobre la relevancia de la pesca en la región, y a las desventajas competitivas que por su ubicación e infraestructura deficitaria padece, el gobierno nacional no ha tomado en cuenta esta actividad a la hora de promover las exportaciones con una rebaja o eliminación de tributos.

«Es una decisión arbitraria que carece de planificación estratégica para la Patagonia y va a contramano de la generación de oportunidades de crecimiento y desarrollo» esgrimió.

«Lamentablemente se ha convertido en una constante propia de una visión marcadamente centralista del país el postergar y relegar a la región, tal como aconteció hace pocos días cuando se excluyó al Ferrocarril Transpatagónico de las obras ferroviarias anunciadas por el Ministerio de Transporte» concluyó la diputada rionegrina Lorena Matzen.