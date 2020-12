Jorge Soloaga: «siempre estuve de pie, por el cariño y el afecto de mi familia, de los vecinos de mi pueblo y de mi equipo de trabajo»

Facebook Twitter

Cañadón Seco

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga brindó un enfervorizado discurso en el acto de «rendición de cuentas» que se llevó a cabo el martes en el cine de Cañadón Seco.

Luego de cumplir con su licencia médica en su cargo como Presidente de la Comisión de Fomento por padecer de cáncer de colón, Soloaga destacó el gran trabajo desarrollado por su equipo de gestión durante la pandemia.

Consideró que el año 2020 fue particular «a nivel internacional, nacional y local y en lo personal. Hace un año me diagnosticaron cáncer de colon. El COVID se ha llevado amigos entrañables; he sido objeto de una operación mediática política inusitada; padecí situaciones indignantes con pintadas vivificando el cáncer y deseándome la muerte, una campaña golpista y destituyente de un mísero grupo que recibió el masivo rechazo y condena popular, también hemos sido y somos objetos de un espionaje ilegal y miserable, de personajes miserables. Todo esto ha pasado en este año.», sostuvo.

Aseguró que «todo esto nos termina llevando a una conclusión. La vida nos enseña en algún momento y en alguna circunstancia que si nos caemos seis veces, siete veces nos tenemos que levantar», parafraseó sobre una frase de Leonardo Da Vinci.

«Algunos pensaron que me tenían en el suelo. Y honestamente nunca estuve en el suelo, golpeado, sí. Pero siempre estuve de pie, por el cariño y el afecto de mi gente, de mi familia, de mis amigos, de mi equipo y los vecinos de mi pueblo. Y ellos me dejaron una enseñanza: nunca en el suelo, nunca de rodillas, siempre de pie o tres metros bajo tierra. En el suelo nunca, porque esa es la responsabilidad que asumí con mi gente».

En otro orden se refirió al «fondo anti cíclico comunal creado y la determinación de guardar para los tiempos que vienen difíciles. Si entran 10 tenemos que gastar 8 y guardar 2 para tiempo difíciles. Y esos tiempos llegaron y los afrontamos» señaló. » el mundo no estaba preparado para afrontar ésta pandemia, muchos dicen que estamos todos en el mismo barco, pero no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, en esta pandemia algunos pocos están en un barco de lujo y otros, los más, están en balsas o aferrándose a un pedazo de madera» comparó. Y a pesar de todo otro año más logramos superávit fiscal. Eso se llama responsabilidad fiscal, se llama responsabilidad política y responsabilidad institucional. Es cuidar el peso para atender las demandas de nuestros vecinos. Sin esto, viene el fracaso y la frustración».

«Por eso el anuncio de los 20 mil pesos a nuestros trabajadores, se llama distribuir la riqueza equitativamente. Siempre llegando al bolsillo de nuestros trabajadores, generamos obras, desarrollamos inversión en materia de salud para proteger a nuestros vecinos, construyendo viviendas para cumplir con un derecho vital a la vivienda digna y ya sabemos los que nos ha pasado con dos de ellas. Personajes que desde el delito se apropiaron del derecho colectivo de los vecinos y robaron dos de esas viviendas».

Manifestó que «vengo a anunciar particularmente que no quiero un estado burgués, quiero un estado de justicia, un estado de derecho, de dignidad, de igualdad, de consolidación de los derechos que están y construcción de otros nuevos. Por eso es decisión política solidaria que he tomado que las viviendas, que tienen un valor de obra cada una de 2, 8 millones de pesos y en este tiempo de pandemia, vamos a compartir los gastos con nuestros vecinos que sean adjudicados. La comuna se hará cargo del 50 por ciento y los vecinos solamente van a pagar el 50 por ciento del valor de la vivienda», anunció ante el aplauso generalizado.

Al final de su discurso se refirió a las empresas petroleras «que nunca pierden», dijo y agregó que «nunca dejan de ganar y por eso no me vengan con el cuento chino y hacernos creer que pierden. Ninguna empresa petrolera en el mundo se ha fundido o ha quebrado económicamente, los que quebraron son los trabajadores que tuvieron que hacerse cargo de los vivos que no quieren poner un mísero centavo para distribuir. Por eso, en éste 2020 tomamos la iniciativas de darle continuidad a un proceso que nació desde nuestra iniciativa, soy padre de esa criatura protectoria social: la emergencia petrolera», señaló y reconoció a la diputada Liliana Toro por ser la «abanderada legislativa que tomó la iniciativa para evitar despidos masivos de trabajadores».

«Si no fuera por eso, hoy estaríamos lamentando una ola de despidos masivos. Y sobre todo de una de esas empresas que nos está llevando a un trágico final: la empresa de capitales chinos y depredadores, vaciando nuestros yacimientos, y entonces vemos que hay quienes tienen miedo de tomar determinaciones en un tema tan serio y tan grave. Los que le tengan miedo a los capitales depredadores chinos que se compren un perro santacruceño», manifestó Soloaga ante el aplauso sostenido.

Finalmente, en su claro mensaje, se dirigió a aquellas personas que «se quedaron con viviendas que son del pueblo».

«Con ellos, esta comuna no negocia, no habla, ni discute, y nos veremos las caras en la justicia, y esperamos que la justicia actúe pronto para poner las casas en manos de los vecinos honorables».

«Hago llegar a la gente de nuestro pueblo un mensaje de fe y esperanza, y pido a nuestro cristo de los petroleros y a nuestra protectora la virgen del Rosario la protección y bendición para todos y todas», concluyó.