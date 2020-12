Gabriel Murúa: «para ayudar al vecino no hay que subirle las impuestos en medio de una pandemia»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El concejal Prof. Gabriel Murúa no aprobó la tarifaria 2021 al considerar que es un despropósito que se quiera hacer pagar el costo de la crisis al vecino y a los comerciantes que apuestan a la ciudad.

Hay que resaltar que la tarifaria estipula incrementos importantes en los valores de los impuestos y tasas comerciales.

En la última sesión extraordinaria del año se aprobó por mayoría, con la disidencia del concejal Murúa, la ordenanza Tarifaria para el 2021 y el Presupuesto; la postura del concejal fue fundamentada en que el año fue extremadamente complicado en lo económico para toda la comunidad, «por lo que no puede el Estado querer financiarse, haciéndole pagar los platos rotos a los vecinos, subiendo los impuestos. No es el momento para tomar estas decisiones cuando todavía no se efectivizó el aumento salarial para los empleados municipales, y cuando sabemos que la mayoría de nuestros vecinos no llegan a fin de mes», sentenció el Edil.

Mas allá que se determinó por mayoría que el incremento de 4 a 5 pesos en el valor del módulo no se efectivice ahora, sino que se espere hasta fines de abril, lo que sí repercutirá de manera directa en la economía de todos los vecinos, es el aumento en las tasas que abonan los comerciantes. Esta decisión del bloque oficialista, golpeará de manera considerable a uno de los sectores mas afectados producto de la pandemia durante este año.

«Al final presentaron una ordenanza que nada de consenso tiene, se reunieron con nosotros y con la Cámara de Comercio pero solo para la foto, porque no nos escucharon», remarcó el Prof. Murúa y señaló que en ningún momento desde que se comenzó a hablar de las ordenanzas de Presupuesto y Tarifaria, tuvieron la posibilidad de reunirse con el Secretario de Hacienda. «Es algo normal, cuando se presenta el Presupuesto que venga el Secretario de Hacienda y explique los números de la ciudad a los concejales y de esa manera podemos evacuar las dudas, siempre sucede así, menos en esta gestión».

Lamentablemente el Ejecutivo Municipal, prosiguió el concejal Gabriel Murúa, «está partiendo de premisas falsas, por lo que los resultados van a ser erróneos, no siempre aumentar impuestos significa recaudar más. Y se olvidan de que el año que viene seguirá siendo muy duro, que el comercio la va a seguir teniendo difícil y que hoy mucha gente a la que le están aumentando los impuestos, no tiene ni para comer».

Asimismo lamentó mucho que se decida desde el Gobierno Municipal, financiar la política con el bolsillo del trabajador.

«Más cuando los recursos presupuestados muestran que nuestro Municipio tendrá recaudación récord de coparticipación Provincial y Nacional que siendo austeros permitiría pasar sin sobresaltos el 2021. Pero lamentablemente quieren más a costilla de la gente y eso está muy mal y no lo puedo acompañar».

Finalmente afirmó que el vecino común, el vecino de a pie con las determinaciones tomadas por la mayoría parlamentaria será el mas castigado, «esta pandemia ha agravado la situación y tenemos focos de problemas en nuestra localidad para encima cargar sobre los impuestos esto sumado a que al empleado municipal todavía no se le efectivizó la recomposición salarial que es importante para reactivar la economía para que haya mas liquido en la calle en el circuito ecónomo», y aseveró: «y una vez que las cosas se puedan normalizar ahí recién deberíamos ver si se plantea un aumento en la tarifaria. Vamos a castigar mas aun al 30% que paga».