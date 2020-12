Un amargo brindis de fin de año para Alicia Kirchner

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Tres gobernadores terminaron el año con una imagen positiva sobresaliente en sus provincias: Horacio Rodríguez Larreta de CABA (67,4%), Sergio Uñac de San Juan (66,6%) y Rodolfo Suárez de Mendoza (64,1%).

En tanto otros tres gobernadores peores calificados de éste mes (diciembre 2020 ) son Alicia Kirchner de Santa Cruz (40,9%) Mariano Arcioni de Chubut (41,6%) y Ricardo Quintela de La Rioja (44,8%), según revela CB Consultora Opinión Pública sobre el ranking de imagen positiva de los jefes provinciales en diciembre 2020.

Particularmente en Santa Cruz, la Gobernadora cuenta con profundas diferencias políticas con varios de los intendentes del interior provincial, inclusive de su mismo color político.

En los últimos días, Alicia Kirchner pretendió conectarse vía zoom con los intendentes y comisionados de fomento de cada una de las localidades y hubo marcadas ausencias: estos «faltazos» de algunos intendentes fueron más notorias que las presencias.

Quienes faltaron a la cita, se conoció que no estuvo presente el intendente de El Calafate, Javier Belloni, ni el intendente de 28 de Noviembre Fernando Españon (perteneciente a SER Santa Cruz, que conduce el dirigente petrolero Claudio Vidal), tampoco se conectó el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, con quien mantiene también serías diferencias políticas.

Al parecer en Santa Cruz, a los que piensan diferente, el poder central del PJ, los «ningunea» y los intenta sacar de la cancha para que queden fuera de juego.

Aunque más allá del presentismo que dieron varios intendentes de la provincia, en el brindis por zoom, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso se lo observó «incómodo» y con el «ceño fruncido» y quien también, a lo largo del año, mantuvo diferencias políticas y hasta sufriendo el atosigamiento del Gobierno Provincial.

En la transmisión, también se observó a Leo Alvarez, quien «asumió» su rol de hacedor de la política desecha en Santa Cruz.

El Ministro además continuó el año con su virulenta relación con intendentes y diputados provinciales, quienes lo responsabilizan de ser el mayor responsable de las maniobras políticas en la provincia. Un claro ejemplo es su distanciamiento con el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo.

Y hace poco más de un año ya lo había anticipado el diputado por el pueblo de El Calafate, Chaltén y Tres Lagos, Juan Manuel Miñones, en una entrevista periodística publicada en La Prensa de Santa Cruz: «a veces pareciera qué (Leonardo Álvarez) está más preocupado por ver cómo puede hacer para que a sus empresas les vaya mejor, que trabajar para que a los santacruceños les vaya mejor».

En tanto, las ausencias Españon, Belloni y de Soloaga, deja en claro el giro importante que está teniendo el PJ santacruceño por los desmanejos de la «provincia de Río Gallegos».

Y durante la semana y previa a la Nochebuena, fue el presidente de SER Santa Cruz, Claudio Vidal, quien en el programa «El último que apague la luz», que conduce Ricardo Duarte, por FM San Jorge dejó en claro sus «profundas diferencias» con la Gobernadora Alicia Kirchner.

«Ha sido muy importante que funcionarios nacionales nos hayan recibido y atiendan nuestras inquietudes, porque la verdad en la provincia piensan que jugamos para otro lado. Y en Santa Cruz, vivimos, trabajamos, aportamos y damos todo para sacarla adelante», consideró.

Agregó que «creo que algunos funcionarios están muy equivocados y me parece que no están en la forma correcta de gobernar, sin entender que hay un proyecto nacional al cual ellos están dentro de ese esquema. Y el mensaje de la vicepresidenta de la Nación (en referencia a Cristina Fernández) también tuvo dirección para Santa Cruz: aquel Ministro que no funcione que se busque otro trabajo», ironizó Vidal y pidió que «se dejen las mezquindades de lado, porque la provincia viene muy golpeada desde hace mucho tiempo. Y hay quienes se hacen los distraídos, miran para otro lado, se benefician ellos mismos y el pueblo de Santa Cruz no tiene trabajo, no llega a fin de mes, no paga los servicios y no vive bien».