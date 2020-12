Nadia Ricci: «está claro que vinieron por todo»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Desde la UCR cuestionaron las acciones llevadas adelante de forma malintencionada por el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, contra el patrimonio histórico de la comunidad.

La diputada provincial Nadia Ricci lamentó las acciones que impulsa Grasso que pretenden reescribir parte de la historia de la provincia borrando monumentos y cambiando el pasado para que todo responda a su relato y deseos. Para Ricci lo sucedido tiene una gravedad inusitada porque daña el legado y el patrimonio de la comunidad.

La Legisladora denunció, además, que Grasso está destruyendo la plaza San Martín y pretende hacer lo mismo con la costanera y el parque Pirincho Roquel que mantiene cerrados y sin ningún mantenimiento.

Ricci sostuvo que el Intendente de Gallegos quiere borrar con el codo la historia de los pioneros para contarla como a él le gustaría que fuera, de la misma forma que reemplazó el escudo de la Ciudad con un logo con la «G» de su apellido.

Respecto de la reciente remoción del monumento de Julio Argentino Roca que se encontraba en el centro de la ciudad desde hace décadas dijo que se trata de un hecho de violencia institucional que agrede a toda la comunidad.

«Está claro que vinieron por todo. Por eso no respetan a los vecinos, no respetan la democracia y sus instituciones, creen que pueden hacer y deshacer lo que quieren sin tener en cuenta a la comunidad», sentenció.

Ricci lamentó que el Intendente recurra a maniobras de este tipo , a espaldas de la comunidad, en días muy sensibles y próximos a las fiestas cuando todos están preocupados por otros temas.

«La actitud artera del Intendente de hacer esto a espaldas de la comunidad no le será tolerada ni permitida por los vecinos quienes condenan de forma pública este tipo de atropellos», finalizó.