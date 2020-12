Jorge Sologa dispuso extender la emergencia económica y ampliar monto de ayuda solidaria: comerciantes continuarán eximidos de impuestos

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Inmediatamente después de haber finalizado la primera etapa de su tratamiento oncológico y retomar sus funciones como Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, decretó la extensión de la «Emergencia Comercial» hasta fines de 2021.

La misma constituye una prórroga de la Resolución N° 608 /20 que regía desde el mes de abril y tenía vencimiento el próximo 31 de diciembre, por la cual -debido a la crisis que generó la pandemia del Coronavirus-, se estableció «la exención impositiva de todos los impuestos, tasas y contribuciones comunales que alcancen a la actividad comercial» de la localidad.

Además, por la nueva Resolución que lleva el N° 2.885/20, también se dispuso ampliar el monto del «Aporte Extraordinario» otorgado a comerciantes y cuentapropistas, el cual es de $ 8.000 y a partir de enero ascenderá a $ 10.000, aporte que en principio se extenderá hasta el mes de junio de 2021.

A ello debe sumarse una ayuda especial de $ 7.000 por las fiestas de fin de año, lo que hace que este mes (diciembre) cada uno de los beneficiarios percibirá $ 15.000.

En los considerandos de la nueva Resolución se dejó sentado que esta comuna viene adoptando las medidas preventivas y pertinentes vinculadas a la situación epidemiológica en el ámbito de su jurisdicción.

Se puntualiza además que «dicho escenario dinámico requiere la adopción de medidas eficaces y urgentes para dar una respuesta integrada, oportuna y eficiente a los problemas que vienen aconteciendo a raíz de la cuarentena declarada».

En ese contexto se resalta que la situación económica de la población es afectada por la pandemia, «sobre todo y en particular, la de los pequeños comerciantes y cuentapropistas que no pueden vender sus productos o realizar sus tareas diarias que son su sostén económico del día a día».

Por tales motivo, se indica, «es decisión de esta gestión comunal no ser ajena ni dar la espalda a la difícil situación por la que están pasando nuestros comerciantes y cuentapropistas», lo que la lleva a adoptar «medidas políticas tendientes a la protección del sector comercial y de pequeños servicios, a los efectos de no agudizar aún más la situación de crisis por la que atraviesan».