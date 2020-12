Municipales le presentaron petitorio a Cotillo y le marcan la cancha a Julián

Facebook Twitter

Caleta Olivia

En horas de la mañana empleadas y empleados de la Municipalidad de Caleta Olivia, activos y pasivos, se convocaron en las puertas del Municipio.

Realizaron una Asamblea en carácter de autoconvocados, ya que el SOEMCO, no brinda información ni da participación al Cuerpo de Delegados del gremio. Julián Carrizo actúa en soledad, en todo aspecto, ya que además de no tener relación con los delegados del gremio y tener un enfrentamiento en duros términos con José Avellaneda, al cual constantemente señala y le dispara con munición gruesa.

En el seno de la entidad sindical, vive una interna que lo ha dejado ya sin 3 secretarios de la comisión, con renuncias presentadas (Reyes, Helguero y Pérez) y otros alejados por cuestiones de salud y profundas diferencias con Carrizo.

En este contexto, los municipales de Caleta Olivia, vienen llevando adelante distintas acciones de reclamo, en búsqueda de una recomposición salarial, la cual plantean debería rondar el 40 %. Además le han sumado el pedido de cobrar el aguinaldo en este mes de Diciembre y de manera completa.

En el encuentro llevado a cabo hoy, los municipales entregaron por mesa de entrada del municipio un petitorio al Intendente Cotillo, manifestando una serie de puntos y la postura en relación a las cuestiones pendientes, pauta salarial y aguinaldo.

«Con la misma vehemencia y bronca que habla de la gente, tiene que pelearle a Cotillo y la Gobernadora la pauta salarial y el aguinaldo», señaló José Avellaneda al ser consultado por las declaraciones de Carrizo en el programa de Javier Rivarola «Vamos que Venimos» Radio 21.

«Nosotros hacemos lo que debemos hacer, las compañeras y los compañeros, necesitan su aguinaldo en tiempo y forma, tener una recomposición salarial antes que termine este año, es por ello que le presentamos este petitorio al Intendente, el único objetivo es mejorar la situación de la familia municipal, las agresiones de Julián me tienen sin cuidado, acá lo que importa es la gente y que se logre lo que solicitamos por el bien de todas y todos los municipales de Caleta Olivia y nuestros jubilados», finalizó diciendo José Avellaneda.

Texto del petitorio

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud, como trabajadoras y trabajadores municipales, activos y pasivos, a los efectos de expresar nuestra postura acerca de algunas cuestiones muy importantes para la familia municipal y así también realizarle el pertinente pedido sobre ellas.

Somos conscientes de la realidad que hoy vivimos y transitamos, desde lo sanitario, social y económico, en todos los aspectos nos ha tocado y hemos puesto como servidores públicos, lo que se debía en esta situación.

Sin embargo, esto no debe generar, la pérdida de derechos adquiridos y consagrados, así como tenemos obligaciones como trabajadores, también nuestro patrón, la Municipalidad de Caleta Olivia, debe cumplir con las suyas, al día de hoy no hemos percibido la ayuda escolar 2020, continuamos cobrando nuestros salarios fuera de los plazos de ley, no hemos recibido pauta salarial en este año y aun no hay confirmación sobre el pago del Aguinaldo.

Ud. ha manifestado públicamente, que toda negociación, gestión o reclamo lo canaliza a través de nuestra entidad sindical el SOEM Caleta Olivia y la APJAM. Algo que es lógico y razonable, es la vía institucional correspondiente, pero como empleadas y empleados municipales, queremos señalar que pensamos que los tiempos de la política no son los de las necesidades de nuestras familias, no buscamos llegar a un conflicto, sino que se de resolución urgente priorizando mejorar la calidad de vida de los municipales de Caleta Olivia, los únicos en la Provincia, sin cobrar en tiempo y forma, sin percibir la ayuda escolar, sin pauta salarial y sin fecha de aguinaldo.

Por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos:

· ABONAR LA AYUDA ESCOLAR 2020, NO MÁS ALLÁ DE ENERO 2021

· RECOMPOSICIÓN SALARIAL CON UN PISO DEL 29 % (LO QUE OTORGO LA PROVINCIA)

CON EL OBJETIVO DE PODER ALCANZAR EL 40%, EN LA NEGOCIACIÓN O UNA PROPUESTA SUPERADORA AL PISO, RETROACTIVA A LOS HABERES DE NOVIEMBRE, REALIZAR EL ACUERDO ANTES DE FINALIZAR EL PRESENTE AÑO.

· ABONAR EL AGUINALDO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE MANERA COMPLETA, TENIENDO EN CUENTA REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LA ENTIDAD BANCARIA A LOS EFECTOS DE QUE LA MISMA NO REALICE LOS DESCUENTOS Y DÉBITOS DE MANERA EXCEPCIONAL.

· REGULARIZAR EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA DE NUESTROS SALARIOS, EN LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS.

· CUMPLIMENTAR CON LAS RECATEGORIZACIONES PENDIENTES

Como trabajadores y trabajadores, aportaremos y brindaremos nuestro mayor esfuerzo y compromiso, como lo hacemos a diario, como así también la predisposición para generar mejoras y propuestas en cada área en donde prestamos servicio.

También le solicitamos, a través del presente petitorio, tenga a bien recibirnos, para poder ser partícipes en la discusión de los puntos solicitados, con el único objetivo de poder lograr el mejor y mayor beneficio para todas y todos los municipales de Caleta Olivia.

Sin otro particular, esperando su pronta respuesta, como la han tenido todos los sectores que le han realizado planteos y fueron recibidos por Ud, consideramos que nosotros, el personal de la Municipalidad de Caleta Olivia, no debemos ser dejados de lado.