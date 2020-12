Procesaron a Alejandro Garzón por protestar contra Macri y Zeidán en 2018

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Junto a otros 14 dirigentes y manifestantes dictaron el procesamiento para el actual Secretario Gremial de ATE Nacional, fallo de primera instancia a cargo de Navarrete Navarrete Marco Antonio. La dirigencia realizó en aquellas medidas sindicales ante los despiadados despidos de Macri y Zeidan.



Se trata de los hechos acaecidos en Río Turbio en Enero del 2018. Que, por decisión unilateral y arbitraria, sin criterio empresario, coaccionando con Retiros voluntarios, por mandato de la intervención empresaria encabezada por Omar Zeidán, sin considerar los decesos acaecidos en familiares directos de los trabajadores despedidos que no pudieron resistir la embestida feroz del desempleo.

Ante una acción, una reacción. El despido sin causa. La condena a la indigencia de todo un grupo familiar por la pérdida del trabajo del cabeza de familia, la condena al desamparo de la niñez en franca violación con los preceptos que resguarda la Constitución Nacional y los Tratado y Pactos Internacionales que refrenda los derechos del niño, no son ni fueron tenidos en cuenta en la arbitraia medida con relación a los despidos.

Tampoco se tuvo en cuenta el vaciamiento empresario de la mano de obra calificada y el perjuicio al estado, no sólo en lo económico, sino también, la peligrosa y siempre temida y resistida medida del vaciamiento para su posterior privatización o cierre definitivo con la posterior pérdida de soberanía territorial. YCRT.

Es la columna vertebral que le da sustento económico y razón de ser a los tres pueblos que conforman la cuenca carbonífera. Contra eso, paraban, marchaban y se movilizaban los dirigentes sindicales conjuntamente con los trabajadores.

Hoy, la justicia, dispuso el procesamiento de varios dirigentes sindicales que tuvieron activa presencia y participación en la defensa de los trabajadores y su fuente de trabajo.

Sin prisión preventiva y hasta la sustanciación del juicio traba un embargo monetario.

En el caso que nos compete, es deber ineludible de las Seccionales, Delegaciones, Consejo Directivo Provincial, su secretariado y particularmente en cabeza del Secretario General con representación provincial y nacional, como lo era Alejandro Garzón en el año 2018 a accionar con las herramientas que la Constitución Nacional y las leyes resguardan, a movilizar y peticionar en defensa de los derechos de los trabajadores y los bienes del estado como históricamente y desde el mismo origen de La Asociación de Trabajadores del Estado – ATE – a la fecha viene bregando en pos de un destino común, sin excluidos, con justicia social y pleno empleo, independencia económica y la defensa irrestricta del estado.

Así fue, así es, y así será siempre mientras una bandera verde onde y marche a la cabeza de la columna de los trabajadores del estado. No tenemos miedo.

Hemos aceptado los riesgos que conlleva la firme decisión de encabezar un movimiento como los es ATE a nivel nacional. Conscientes y convencidos de nuestro accionar, nos pondremos a disposición de la justicia. Pero la pregunta que fluye y persiste en el aire es ¿Quién es el que instiga a los trabajadores a la movilización y defensa? En el año 2018

¿No era la derecha enquistada en el poder con su política neoliberal al servicio de las trasnacionales y los grupos económicos concentrados en el poder? La respuesta, no la daremos nosotros. (Fuente: Prensa ATE Santa Cruz)