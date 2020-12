Denuncian por «amenaza de muerte» a mujer que usurpó una vivienda en Cañadón Seco

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Viviana Benítez radicó en la comisaría de Cañadón Seco una denuncia por «amenazas de muerte» que recibió de parte de Betina Soledad Britos, una de las mujeres que usurpó una de las viviendas del Plan Habitacional en esa localidad.

En diálogo con La Prensa de Santa Cruz, Benítez relató que el episodio lo vivió el pasado 9 de diciembre, mientras desarrollaba tareas laborales en la parte externa del kiosco «La Terminal».

«Ese día estaba trabajando y al salir afuera del comercio observé un auto de color gris que estaba estacionado. Habían dos mujeres en la parte de adelante y dos hombres atrás del vehículo», dijo y aseguró que solamente reconoció a Betina Britos, una de las mujeres que a principios de noviembre usurpó una de las viviendas de carácter social y cuyo proceso de adjudicación legal no fue concretado aún.

Benítez, recibió insultos y amenazas y por ese motivo, luego de la huida de los ocupantes del vehículo se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia y dar intervención y conocimiento el Juzgado de Instrucción 1, a cargo del doctor Marco Pérez Soruco.

La mujer, que vive atemorizada y pidió licencia laboral por la angustia vivida, señaló que «luego de lo sucedido vivo con mucho miedo, por mi y mi familia. Me insultaron diciéndome negra de m…., me dijeron que me iban a pegar un tiro y me hacían señas con las manos imitando un arma de fuego, que me iban a hacer desaparecer de Cañadón Seco», contó angustiada.