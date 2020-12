Petroleros iniciará medidas de fuerza a las empresas que no paguen el aguinaldo

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Así lo anunció el Secretario General del Sindicato Petrolero, Claudio Vidal, poniendo especial énfasis en los operarios afectados al artículo 223 y personas de grupos riesgo.

«La pandemia no es excusa: desde hace meses deberían haber planificado cómo cumplir con este derecho de los trabajadores».

El Secretario General del Sindicato Petrolero, Claudio Vidal, anunció hace instantes que no se va a permitir que las empresas intenten evadir el pago del Sueldo Anual Complementario a trabajadores de los diversos sectores, alegando una reducción de actividad consecuencia del coronavirus.

«No es válido el argumento de que los trabajadores que están del 223 no cobren, porque las empresas deberían haber generado un esquema de rotación. Tampoco es una situación generada por los trabajadores, sino por el gran problema a nivel mundial, y no puede ser que siempre se quiera que pague las consecuencias el eslabón más débil» señaló el dirigente.

También se iniciarán medidas de fuerza en caso de que no se pague el aguinaldo a trabajadores de grupos de riesgo, debido a que «su condición les impide realizar sus tareas habituales, y hay un decreto nacional que los protege».